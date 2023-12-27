На ТОТ прибули кремлівські політтехнологи, щоб "намалювати" явку на президентських виборах РФ, - ЦНС
На тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, аби приховати відсутність явки на президентських виборах РФ та намалювати свої цифри
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти вже визначилися із цифрами, які повинні "намалювати" на підтримку російського диктатора Володимира Путіна - це 80% при аналогічній явці.
"Псевдоволевиявлення має саме пропагандистську мету, ніби продемонструвати "легальність" правління диктатора та його нацистської політики з боку населення ТОТ. Задача політтехнологів організувати виставу й приховати відсутність явки, а також інструктаж членів виборчих комісій щодо фальсифікації голосування", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву нагадують, що робота на "легалізацію" окупації є колабораціонізмом.
Що відомо про президентські вибори в РФ
8 грудня Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
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Окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на президентських виборах у РФ.
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