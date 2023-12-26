Жителів ТОТ Запорізької області змушують підписуватися на підтримку висування Путіна на виборах у РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях є "відкриті точки" для збору підписів, черг біля яких не спостерігають. Але також існують "виїзні бригади волонтерів", які працюють на підприємствах та інших бюджетних закладах.

"Там у примусовому порядку працівників змушують підписувати юридично нікчемні папірці. Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст - продемонструвати лояльність місцевого населення до нацистського вождя", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву нагадують, що всі, хто допомагає у зборі підписів, нестимуть за це відповідальність.