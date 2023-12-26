Жителів ТОТ Запорізької області змушують підписуватися на підтримку висування Путіна на виборах у РФ
Окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на президентських виборах у РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях є "відкриті точки" для збору підписів, черг біля яких не спостерігають. Але також існують "виїзні бригади волонтерів", які працюють на підприємствах та інших бюджетних закладах.
"Там у примусовому порядку працівників змушують підписувати юридично нікчемні папірці. Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст - продемонструвати лояльність місцевого населення до нацистського вождя", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву нагадують, що всі, хто допомагає у зборі підписів, нестимуть за це відповідальність.
- 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
- Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
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