Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації ухвалив рішення розширити перелік населених пунктів Донеччини, з яких примусово вивезуть родини з дітьми
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні 5 серпня ухвалив рішення про вивезення родин із дітьми з:
- сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка Новогродівської громади,
- сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської громади,
- сіл Костянтинопольське та Острівське Курахівської громади.
Також було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з міста Селидове, яке перебуває під щоденними ворожими обстрілами.
"До лінії фронту залишилося 8 кілометрів. Тому поки є час, маємо убезпечити дітей з цього населеного пункту", - написав Філашкін.
"Також сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області прийняли рішення про проведення евакуації у примусовий спосіб дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів. Серед них населені пункти Селидівської, Курахівської та Іллінівської громад", - додав очільник ОВА.
Він зазначив, що евакуація здійснюється броньованим транспортом силами підрозділів поліції та ДСНС. Спочатку людей везуть до евакуаційного хабу, а звідти – до місць тимчасового проживання у Рівненській, Полтавській та інших областях України.
- 5 липня РФ двічі обстріляла Селидове Донецької області, внаслідок чого три людини загинули, ще 11 дістали поранення.
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