Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні 5 серпня ухвалив рішення про вивезення родин із дітьми з:

сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка Новогродівської громади,

сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської громади,

сіл Костянтинопольське та Острівське Курахівської громади.

Також було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з міста Селидове, яке перебуває під щоденними ворожими обстрілами.

"До лінії фронту залишилося 8 кілометрів. Тому поки є час, маємо убезпечити дітей з цього населеного пункту", - написав Філашкін.

"Також сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області прийняли рішення про проведення евакуації у примусовий спосіб дітей із населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів. Серед них населені пункти Селидівської, Курахівської та Іллінівської громад", - додав очільник ОВА.

Він зазначив, що евакуація здійснюється броньованим транспортом силами підрозділів поліції та ДСНС. Спочатку людей везуть до евакуаційного хабу, а звідти – до місць тимчасового проживання у Рівненській, Полтавській та інших областях України.