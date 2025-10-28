Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України

Оксана Ліховід
28 жовтня, 2025 вiвторок
09:08
Війна з Росією Віктор Шлінчак

Розмови про швидкий мир є елементом російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на ослаблення міжнародної підтримки України, і покликані посіяти сумнів у необхідності подальшої допомоги та створити ілюзію близького завершення війни

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

"Слова про швидкий мир розхолоджують. Вони розхолоджують не лише українців, які дійсно втомилися від війни та вважають, що ось-ось - 26 жовтня чи 15 січня, і нарешті запанує мир, а й тих країн і лідерів, які надають нам допомогу. Це російське ІПСО впливає на певних лідерів, і вони починають думати: навіщо зараз напружуватися й допомагати Україні, якщо от-от Трамп укладе мир", - зазначив Шлінчак.

Голова правління Інституту світової політики Шлінчак наголосив, що всі ці розмови про мир - це спроба Росії посіяти сумнів у доцільності подальшої підтримки України.

"Я розглядаю це саме в такій парадигмі, тому що нічого зараз не вказує на те, що Путін збирається зупинятися. Насправді в нього вже немає карт, але розкручений маховик цієї війни він не може швидко спинити. Інакше визнає, що не зміг досягти своїх цілей. До того ж він загнаний у кут тією частиною російського суспільства, яка виступає за більш радикальні дії на війні", - додав Шлінчак.

  • Американіст Дмитро Довгополий вважає, що заяви Лаврова про нібито готовність Кремля до мирних домовленостей - частина маніпуляційного сценарію, покликаного створити ілюзію дипломатичної активності Росії.
