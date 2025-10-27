Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України

Про це в ефірі Еспресо сказав кандидат історичних наук, американіст, співробітник ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий.

"У Трампа немає цілісної концепції щодо завершення війни, так само як немає єдиного виконавця й автора цієї концепції. Через це в Росії з'являється простір для оперативних маневрів. І Лавров зараз майстерно "грає дурника", нібито Кремль готовий піти на концепцію Трампа.

Але раніше була заява для угорських ЗМІ, де Лавров переконував, що Трамп нібито з усім погодився на Алясці, хоча не зрозуміло, з чим саме Трамп погоджувався", - зазначив Довгополий.

Американіст зауважив, що нещодавно пролунала заява заступника Лаврова Галузіна, який відповідає за країни близького зарубіжжя. У ній він повідомив, що жодного просування на шляху до переговорів немає і що перемовини зупинилися.

"У цьому розмаїтті сигналів ми бачимо Віткоффа у Вашингтоні й маємо запрошення для нього приїхати до Києва. Тож спробуймо зробити з цього якийсь висновок - що ж насправді відбувається.

Мені здається, що відбувається ось що: МЗС РФ віддають у жертву, тобто їм дозволено казати будь-що, аби показати позитивну роль Дмитрієва й знову ввести у гру Віткоффа. Не думаю, що будуть якісь поступки чи зрушення з боку РФ. Бачу, що наразі йде гра на час", - резюмував Довгополий.