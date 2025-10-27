Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитися з концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України
Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.
Він наголосив, що Путін готовий "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі".
Читайте також: Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
Однак, за словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, прямої відповіді від США на цю пропозицію не надійшло.
Він додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.
Американська ініціатива передбачає зупинку бойових дій уздовж поточної лінії фронту.
- У п'ятницю, 17 жовтня на закритій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американські чиновники запропонували українському лідеру запропонований Кремлем план відмови від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Зеленський заперечив, а Трамп після цього публічно заявив, що поточні лінії фронту мають бути заморожені.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
- 23 жовтня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.62Продаж 49.34
- Актуальне
- Важливе