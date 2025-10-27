Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України

Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
09:19
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитися з концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України

Зміст

Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

Він наголосив, що Путін готовий "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі". 

Читайте також: Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников

Однак, за словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, прямої відповіді від США на цю пропозицію не надійшло.

Він додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Американська ініціатива передбачає зупинку бойових дій уздовж поточної лінії фронту.

  • У п'ятницю, 17 жовтня на закритій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американські чиновники запропонували українському лідеру запропонований Кремлем план відмови від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Зеленський заперечив, а Трамп після цього публічно заявив, що поточні лінії фронту мають бути заморожені.  
  • 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
  • 23 жовтня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 жовтня
10:02
OPINION
Україна стає частиною американських виборів 2026
10:00
Трамп і Путін
"Наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів": Трамп відреагував на випробування РФ нової ракети "Буревісник"
09:48
Оновлено
лампочка
У Києві і низці областей екстрені відключення світла
09:27
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч ППО знешкодила 66 зі 100 ворожих БПЛА
09:14
Ексклюзив
Є низка галузей, де може виникнути "чорний лебідь": аналітикиня Павицька про стан російської економіки
08:41
на фото: Хав'єр Мілей
Ультраправа партія Мілея перемогла на позачергових виборах в Аргентині
08:35
OPINION
Водна катастрофа у Львові. Зате тарифи — найнижчі
08:23
Інфографіка
Шахтар
"Шахтар" повернув лідерство в УПЛ: який вигляд має таблиця після 10-го туру
08:17
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 124 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
07:52
USS Abraham Lincoln
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
06:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
06:32
TikTok
Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном
05:42
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
00:30
крилата ракета "Фламінго"
Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
2025, неділя
26 жовтня
23:52
У російському Єкатербурзі зник з продажу 95-ий бензин
У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин
23:30
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
23:12
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
23:00
Ексклюзив
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
22:05
Марк Карні
Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чипсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
Більше новин
