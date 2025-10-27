Лавров заявив, що Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України

Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

Він наголосив, що Путін готовий "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі".

Читайте також: Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников

Однак, за словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, прямої відповіді від США на цю пропозицію не надійшло.

Він додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Американська ініціатива передбачає зупинку бойових дій уздовж поточної лінії фронту.