Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников

Про це в етері Еспресо розповів Віталій Портников

"Я вважаю, що ескалація ситуації є неминучою. Оскільки, Трамп може вважати, що тиском на Путіна він може змусити сісти його за стіл переговорів. Путін же вважає, що на тиск він має відповідати ще більшим тиском. Ніколи в політичній біографії Путіна і в його внутрішньополітичних та зовнішньополітичних кроках не було ситуації, коли він демонстрував готовість схилитись під тиском якоїсь іншої сторони. Навіть коли йшлося про відставку його соратників з найближчого оточення було очевидно, що їх потрібно відправити у відставку, але тільки про це говорили медіа, він залишав цих людей на посадах ще на кілька років тільки для того, щоб показати, що він приймає самостійні рішення. Якщо навіть зараз він схиляється до думки про припинення вогню, для того, щоб показати, що це рішення самостійне він провоює ще 2-3 роки перед тим, як прийняте таке рішення", - пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що російсько-українська війна буде масштабуватись, а ескалація конфлікту точно є неминучою.

"Або погодиться на таку пропозицію від наступного президента США, щоб показати, що цей президент спонукав його до такої дії. А це означає, що ескалація на фронтах російсько-української війни буде тільки збільшуватись. Ескалація ударів по цивільних обʼєктах тилу як з боку Росії, так і з боку України по обʼєктах ВПК та НПЗ буде тільки посилюватись. Війна буде масштабуватись. Ніякої можливості цю тенденцію зламати не існувало і не існує", - підсумував він.