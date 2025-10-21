Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

За словами високопосадовця Білого дому, Дональд Трамп та Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".

Зазначається, що особиста зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова також не планується.

Кореспондент Білого дому Ґаррет Гейк повідомив, що за словами джерела, планування саміту Трампа й Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

"Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була "продуктивною", але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", - написав він в соцмережі Х.