Головна Світ Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ

Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ

Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
18:44
Світ Трамп і Путін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому"

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За словами високопосадовця Білого дому, Дональд Трамп та Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".

Зазначається, що особиста зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова також не планується.

Кореспондент Білого дому Ґаррет Гейк повідомив, що за словами джерела, планування саміту Трампа й Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

"Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була "продуктивною", але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", - написав він в соцмережі Х.

  • 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
  • 20 жовтня у МЗС РФ повідомили, що держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим.
  • 21 жовтня CNN повідомило, що саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті опинився під загрозою через перенесення запланованої зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим.
Новини
Росія
Сергій Лавров
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Марко Рубіо
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
Автор Вадим Денисенко
21 жовтня, 2025 вiвторок
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
