Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому"
Про це повідомляє Reuters.
За словами високопосадовця Білого дому, Дональд Трамп та Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".
Зазначається, що особиста зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова також не планується.
Кореспондент Білого дому Ґаррет Гейк повідомив, що за словами джерела, планування саміту Трампа й Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
"Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була "продуктивною", але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", - написав він в соцмережі Х.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
- 20 жовтня у МЗС РФ повідомили, що держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим.
- 21 жовтня CNN повідомило, що саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті опинився під загрозою через перенесення запланованої зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе