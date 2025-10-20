У РФ оголосили про телефонну розмову Рубіо й Лаврова. Reuters пише про ймовірність їхньої зустрічі 23 жовтня

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

У матеріалі йдеться: американські посадовці поінформували на зустрічі минулої пʼятниці, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Пропагандистське держагентство РИА-Новости із посиланням на російське МЗС повідомило ввечері понеділка, 20 жовтня, що Лавров та Рубіо провели телефонну розмову.

"Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа", – зазначили в повідомленні.

