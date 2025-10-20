У РФ оголосили про телефонну розмову Рубіо й Лаврова. Reuters пише про ймовірність їхньої зустрічі 23 жовтня
У МЗС РФ заявили, що 20 жовтня держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником міністерства Сергієм Лавровим. Натомість Reuters інформує: цього тижня, у четвер, вони можуть провести зустріч
Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.
У матеріалі йдеться: американські посадовці поінформували на зустрічі минулої пʼятниці, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.
Пропагандистське держагентство РИА-Новости із посиланням на російське МЗС повідомило ввечері понеділка, 20 жовтня, що Лавров та Рубіо провели телефонну розмову.
"Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа", – зазначили в повідомленні.
Читайте також: Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
