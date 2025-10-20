1. Коли ми говоримо про Трампа, ми маємо памʼятати дві речі: по-перше, він навчений Аляскою, і розуміє, що прямий тиск на Україну призведе до того, що знову всі, навіть протрампівські ЗМІ, обʼєднаються проти нього. По-друге, переговорна стратегія Трампа — це стратегічна невизначеність (опонент до останнього моменту не розуміє, що запропонує Трамп).

2. Я повторю те, що писав і раніше: переговори в Будапешті (навіть розмови про них, якщо вони не відбудуться) - це частина переговорної стратегії з Китаєм. Трамп (його адміністрація) протягом останніх місяців робила все від себе залежне, щоб Китай не зміг створити своєї жорсткої коаліції й вийшов на переговори з США в оточенні групи сателітів, які мають спільну позицію (перш за все, для збереження нинішньої системи світової торгівлі, які США планомірно руйнують останні 6-7 років).