Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
Зустріч Трамп — Путін попередньо має відбутися 30 жовтня. А це означає, що протягом наступних днів ми матимемо десятки вкидів найсенсаційніших і, переважно, відсутніх подробиць
1. Коли ми говоримо про Трампа, ми маємо памʼятати дві речі: по-перше, він навчений Аляскою, і розуміє, що прямий тиск на Україну призведе до того, що знову всі, навіть протрампівські ЗМІ, обʼєднаються проти нього. По-друге, переговорна стратегія Трампа — це стратегічна невизначеність (опонент до останнього моменту не розуміє, що запропонує Трамп).
2. Я повторю те, що писав і раніше: переговори в Будапешті (навіть розмови про них, якщо вони не відбудуться) - це частина переговорної стратегії з Китаєм. Трамп (його адміністрація) протягом останніх місяців робила все від себе залежне, щоб Китай не зміг створити своєї жорсткої коаліції й вийшов на переговори з США в оточенні групи сателітів, які мають спільну позицію (перш за все, для збереження нинішньої системи світової торгівлі, які США планомірно руйнують останні 6-7 років).
Трамп вже виконав план-мінімум: такої коаліції нема і не буде. А найбільш відданий (залежний) сателіт Китаю — Росія, перед цими переговорами буде в підвішеному стані, чим би не закінчилися переговори в Будапешті.
Читайте також: Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
3. Я поки слабо вірю в мир: Путін зробить все від себе залежне, щоб зірвати переговори й для свого "інформпростору" подасть це, як спробу України зірвати переговори. Але ця історія не працюватиме на американські ЗМІ, попри те, що Кремль розконсервує всі свої, найсекретніші консерви — журналістів.
4. Чим Трамп може тиснути на Путіна? На жаль, тільки Tomahawk, які полетять на російську нафтоперевалку. Але Tomahawk були й залишаються виключно гібридною зброєю, якою поки лякають Путіна. Трамп напевне говоритиме про них і в Будапешті. Чи вплине це на результат переговорів — невідомо. І питання тут не в логіці, адже умови для Путіна дуже привабливі, а в психіатрії.
5. Варіантів розвитку є два. Менш реалістичний: Путін погоджується на перемирʼя по лінії розмежування і нас змушують погодитися на мовно-церковно-ракетні компроміси. І тоді нас будуть змушувати протягом 45-60 днів провести президентські вибори (вибори в ВР, за цей час провести буде неможливо).
Якщо переговори будуть зірвані, що найімовірніше, ми переходимо в стадію продовження війни, де питання миру вже буде практично неможливим без переговорних компромісів між США та КНР.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
