Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
Якби я зараз був на місці росіян й поділяв їхні цінності та цілі, я б заморозив війну*
Дозвольте пояснити. Війна сильно змінилася. Бойові дії під тим же Покровськом — це вже війна геть іншого покоління, ніж ті, що бачив світ до цього. Зброя попередніх війн морально застаріває і геть не виправдовує себе без нових засобів. Покатайтеся зараз по Костянтинівці на танку без сіток, засобів РЕБ і трансляції з дронів через Starlink — побачите, що вийде. Європа до такої війни не готова і не буде готова ще кілька років. Але так не буде завжди.
За найближчі роки, поки російські солдати новими хвилями лягатимуть в українські посадки в спробах узяти ще два села, Європа почне інвестувати в технології для своєї війни (подивіться на ріст акцій Rheinmetal чи на останні продукти того ж Helsing). Вони повільно і погано, але готуються. Звичайно, у них немає стільки "практики", як у нас. Звичайно, їхні зразки зброї поки що малоефективні. Так буде не завжди. Надто велика перевага європейців над Росією в економіці та технологіях. Тому в Росії є 3–5 років на загарбання країн Балтії, Польщі та більш чи менш "дружнє" поглинання колишньої зони впливу СРСР. Потім це вже не буде настільки можливим.
Взяти Київ за три дні, коли обидві армії ведуть війну одного покоління, вкрай важко навіть при кратній перевазі в ресурсах. Зовсім інша справа — Варшава чи, тим більше Таллінн, коли у них є танки, а у тебе — сотні тисяч дронів і навчених операторів.
За швидку й переможну війну в Європі виборець пробачить Путіну невисокі й "задорогі” українські надбання. Тим більше, що "заморозити війну" — далеко не означає завершити її й більше не починати. І те, що Україна окопається, мене б не лякало.
- По-перше, чомусь копати картоплю у нас виходить непогано, а з траншеями за 11 років війни все ніяк. Надій, що це зміниться, небагато. Хоча нова "Стіна" обовʼязково буде — і на ній обовʼязково щось сп**здять.
- По-друге — не факт, що в цих окопах буде кому сидіти.
- По-третє — наступного ж дня ми перейдемо до політичної боротьби й взаємного знищення (національного спорту, за яким усі вже скучили).
Тому (на їх місці) я б заморозив війну тут, щоб зі значно меншими зусиллями завершити її потім. Вікно можливостей для країни з мільйонами готових помирати жебраків зараз просто унікальне. Дуже тупо сточувати цей потенціал в боях за Костянтинівку, коли ти можеш зі значно меншими зусиллями взяти Вільнюс чи Ригу і тобі за це нічого особливо не буде.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
