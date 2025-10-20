Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
OPINION

Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз

Віталій Дейнега
20 жовтня, 2025 понедiлок
08:01
Погляд

Якби я зараз був на місці росіян й поділяв їхні цінності та цілі, я б заморозив війну*

Зміст

Дозвольте пояснити. Війна сильно змінилася. Бойові дії під тим же Покровськом — це вже війна геть іншого покоління, ніж ті, що бачив світ до цього. Зброя попередніх війн морально застаріває і геть не виправдовує себе без нових засобів. Покатайтеся зараз по Костянтинівці на танку без сіток, засобів РЕБ і трансляції з дронів через Starlink — побачите, що вийде. Європа до такої війни не готова і не буде готова ще кілька років. Але так не буде завжди.

За найближчі роки, поки російські солдати новими хвилями лягатимуть в українські посадки в спробах узяти ще два села, Європа почне інвестувати в технології для своєї війни (подивіться на ріст акцій Rheinmetal чи на останні продукти того ж Helsing). Вони повільно і погано, але готуються. Звичайно, у них немає стільки "практики", як у нас. Звичайно, їхні зразки зброї поки що малоефективні. Так буде не завжди. Надто велика перевага європейців над Росією в економіці та технологіях. Тому в Росії є 3–5 років на загарбання країн Балтії, Польщі та більш чи менш "дружнє" поглинання колишньої зони впливу СРСР. Потім це вже не буде настільки можливим.

Читайте також: Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

Взяти Київ за три дні, коли обидві армії ведуть війну одного покоління, вкрай важко навіть при кратній перевазі в ресурсах. Зовсім інша справа — Варшава чи, тим більше Таллінн, коли у них є танки, а у тебе — сотні тисяч дронів і навчених операторів.

За швидку й переможну війну в Європі виборець пробачить Путіну невисокі й "задорогі” українські надбання. Тим більше, що "заморозити війну" — далеко не означає завершити її й більше не починати. І те, що Україна окопається, мене б не лякало.

  • По-перше, чомусь копати картоплю у нас виходить непогано, а з траншеями за 11 років війни все ніяк. Надій, що це зміниться, небагато. Хоча нова "Стіна" обовʼязково буде — і на ній обовʼязково щось сп**здять.
  • По-друге — не факт, що в цих окопах буде кому сидіти.
  • По-третє — наступного ж дня ми перейдемо до політичної боротьби й взаємного знищення (національного спорту, за яким усі вже скучили).

Тому (на їх місці) я б заморозив війну тут, щоб зі значно меншими зусиллями завершити її потім.  Вікно можливостей для країни з мільйонами готових помирати жебраків зараз просто унікальне. Дуже тупо сточувати цей потенціал в боях за Костянтинівку, коли ти можеш зі значно меншими зусиллями взяти Вільнюс чи Ригу і тобі за це нічого особливо не буде.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

