1. На Алясці Путін зумів переконати Трампа, що можна вести переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін Думаю, формула: " Спочатку мир, а потім переговори " - це головне питання переговорів Трамп — Зеленський . Її підтримка чи не підтримка — головна відповідь на питання чи можливий мир найближчим часом, хоча б теоретично.

2. Стратегія Трампа полягає в залякуванні Росії, що в разі не припинення війни, Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. При цьому, Tomahawk залишаються головною страшилкою Вашингтона: якщо Росія не припиняє війну, "українські Tomahawk" розбивають нафтоперевалку на Балтиці.

3. Стратегія Путіна також більш-менш зрозуміла — він тягне час і продовжує пропонувати Трампу міфічний видобуток рідкісноземів у Росії. Паралельно, Путін, має свої страшилки: він демонструє, що активно готується до мобілізації. І що може вдарити по Європі. Його ціль обміняти спокій НАТО на Україну. Наша задача — не допустити цього.

4. Головна червона лінія Путіна зараз — Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом він може лише під страхом за своє життя.

5. Зустріч в Будапешті (буде вона чи не буде, зараз не має значення) - це подвійна гра Трампа. З однієї сторони, він підтримує Орбана перед квітневими виборами-2026. Але головна ціль — отримати певний переговорний "плацдарм" перед переговорами з Китаєм. Росія не може бути 100% сателітом Китаю в цей момент.

В ідеалі Трамп хотів би отримати хоч якийсь варіант миру. Не вийде, тоді важлива програма мінімум — не допустити спільної позиції РФ і Китаю. Хоча, як на мене, тут американці явно переоцінюють роль Москви в сучасній світовій історії.