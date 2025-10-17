По-перше , перед нею буде саміт на рівні керівників МЗС. Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з Сергієм Лавровим. Вони спробують домовитися про те, що Путін та Трамп зможуть підписати. Якщо не домовляться або домовляться в обсязі, який США вважатимуть недостатнім, зустрічі на рівні президентів найімовірніше не буде.

По-друге , в цьому переговорному раунді зовсім немає Віткоффа. Тож є всі шанси, що обійдеться без зламаного телефону.

Замість цього США вирішили підійти до організації зустрічі з позицій класичної дипломатії , тобто провести всі необхідні підготовчі заходи, залучивши до цього спеціально навчених саме для таких речей спеціалістів з Держдепартаменту. При тому, що Марко Рубіо в нинішній адміністрації є одним з найбільш антиросійських політиків. Але слід визнати, що він не має достатньої самостійності, щоб приймати або відхиляти умови у переговорах з Росією.

Як і передбачалося, дискусії про Tomahawk зроблені лише, щоб розіграти їх як карти в політичній грі. Якщо гра піде погано і американці будуть різко незадоволені її результатами, згадають про фактичні постачання.

У будь-якому разі, сам факт, що США змінили підходи, які передували провальному саміту на Алясці, дозволяє сподіватися на щось позитивніше для нас в результаті цього раунду переговорів .

А взагалі, може, на жаль, так статися, що Зеленському сьогодні у Вашингтоні доведеться змінювати плани. Він готувався говорити з президентом США про ракети та ППО, а будуть — про Краматорськ…

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

