Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни
OPINION

Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни

Микола Княжицький
16 жовтня, 2025 четвер
10:02
Погляд

Tomahawk  — предмет торгу. Перспектива їхніх постачань Україні, найімовірніше, стане частиною переговорів із Кремлем

Зміст

1. Ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk надзвичайно мала.

Обіцянка поставити їх виглядає радше як дипломатичний хід, спрямований на підсилення переговорної позиції США перед Росією. Адже з’ясувалося, що у Вашингтона теж "немає карт" в перемовинах, і арсенал "пряників" для переконання Путіна закінчується. Коли запаси вичерпуються, Штати вирішили зіграти "з козирів" — заговорити про далекобійні ракети.

2. Tomahawk  — предмет торгу. Перспектива їхніх постачань Україні, найімовірніше, стане частиною переговорів із Кремлем. І все, що ми знаємо про Дональда Трампа, свідчить: у результаті такого торгу США від постачань, швидше за все, відмовляться.

Сам Трамп прямо сказав, що спершу обговорить це питання з Путіним. Це чіткий сигнал, наскільки серйозно він справді розглядає передачу ракет Україні. Для порівняння, коли ухвалювали рішення про передачу HIMARS, із Путіним ніхто не радився — бо метою було підсилення України, а не позицій США на переговорах.

Читайте також: Трамп на куражі

Томагавки — також сигнал, а не зброя. Передача ракет Україні стала б очевидним кроком ескалації. І Росія про це прямо говорять — від алкогольного телеграм-блогера Медведєва до МЗС. Сам Путін назвав це "абсолютно новим рівнем ескалації".

Оскільки адміністрація Трампа не схильна до ризикованих дій, то найімовірніше, розмови про постачання зроблені лише для того, щоб потім обміняти відмову від цих намірів на поступки з боку Росії. Іншими словами, найімовірніше, США відмовляться від постачань — питання лише в тому, що вони отримають натомість.

3. На що Трамп може погодитися? Наразі складно передбачити, які умови змусять його відмовитися від ідеї передати ракет Україні. Ідеальний, але малоймовірний варіант — припинення вогню з боку Росії.

З огляду на вчорашні новини, реалістичніше виглядатиме тимчасове перемир’я для забезпечення електропостачання на окупованій Запорізькій АЕС і/або обмеження ударів по українській інфраструктурі. Чи вважатиме Трамп такі поступки достатніми, відкрите питання.

4. Парадоксальний ефект Близького Сходу. Дивно, але угода між Ізраїлем і Хамасом лише підсилює рішучість Трампа "закінчити" війну в Україні. Якщо навіть Хамас — фанатичне угруповання, озброєне до зубів, — погодився на поступки, то Путін має вигляд абсолютного неадеквата. Його недоговороздатність є особистим викликом Трампу, тепер уже і в очах країн Глобального Півдня, де Путін претендує на роль лідера.

Тож після "миротворчого успіху" Трампа на Близькому Сході (а це, безперечно, його перемога — ні Китай, ні Росія до неї не дотичні) бажання дотиснути Путіна має лише зростати. І якщо Кремль і далі намагатиметься виставляти американського президента блазнем перед світом, тоді в України рано чи пізно з’являться американські далекобійні ракети, в тому числі Tomahawk.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Близький Схід
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
ракетний удар
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Запорізька АЕС
Війна в Ізраїлі
оборона та безпека
Читайте також:
Генадій Труханов
Автор Тетяна Яворська
13 жовтня, 2025 понедiлок
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
Піт Геґсет
Автор Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
Автор Микола Княжицький
15 жовтня, 2025 середа
Про позбавлення громадянства Труханова
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.4
    Купівля 41.4
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
12:00
Ексклюзив
Польща
Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
12:00
OPINION
Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
11:59
Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
11:45
Інтерв’ю
Яцек Пєхота
Я кожного разу при нагоді говорю, що поляки недооцінюють сьогоднішню Україну, - польський політик Пєхота
11:33
сили ППО
Сили ППО знешкодили 283 російських дронів і 5 ракет Х-59
11:24
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У низці областей запроваджені аварійні відключення: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
10:50
Ексклюзив
Володимир Золкін
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
10:38
Володимир Зеленський
Путін глухий до всього, що говорить світ, - Зеленський заявив, що цієї ночі РФ била по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
10:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа
09:50
Оновлено
Генштаб, фронт
За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення, 56 - на Покровському напрямку
09:49
ФСБ
РФ перекинула у Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ і морської піхоти, - Андрющенко
09:43
Ексклюзив
Інтернаціональний легіон
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
09:30
PR
АТБ
АТБ посіла п'яте місце у ТОП-100 приватних платників податків 2025 року
09:01
Ексклюзив
Як зареєструвати народження дитини, шлюб чи смерть на ТОТ, - пояснила правозахисниця Денісова
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:38
Єрмак, Свириденко, Рубіо
Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа
08:03
OPINION
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
08:02
Добропільський напрямок
ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
07:30
Ексклюзив
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
07:29
ЗСУ
РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
06:59
Нарендра Моді та Дональд Трамп
"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
00:13
Оновлено
Відключення світла протягом зими
У більшості регіонів України застосували аварійні відключення світла, в кількох областях обмеження скасували
2025, середа
15 жовтня
23:59
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
23:29
Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю
22:50
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ
21:57
Піт Геґсет
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
21:46
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
21:00
Оновлено
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:43
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
20:34
Трамп і Путін
Путін не отримав привітання з днем народження від Трампа, – Пєсков
20:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
20:00
OPINION
Історія постійно кусає себе за хвіст
19:59
Ексклюзив
санкції проти Росії
Наразі Чехія просуває ініціативу щодо заборони російським дипломатам вільно пересуватися в Шенгенській зоні, - Хотин
19:54
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
19:52
Ексклюзив
ракети США, зброя
За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV