1. Ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk надзвичайно мала. Обіцянка поставити їх виглядає радше як дипломатичний хід, спрямований на підсилення переговорної позиції США перед Росією. Адже з’ясувалося, що у Вашингтона теж "немає карт" в перемовинах, і арсенал "пряників" для переконання Путіна закінчується. Коли запаси вичерпуються, Штати вирішили зіграти "з козирів" — заговорити про далекобійні ракети.

2. Tomahawk — предмет торгу. Перспектива їхніх постачань Україні, найімовірніше, стане частиною переговорів із Кремлем. І все, що ми знаємо про Дональда Трампа, свідчить: у результаті такого торгу США від постачань, швидше за все, відмовляться.

Сам Трамп прямо сказав, що спершу обговорить це питання з Путіним. Це чіткий сигнал, наскільки серйозно він справді розглядає передачу ракет Україні. Для порівняння, коли ухвалювали рішення про передачу HIMARS, із Путіним ніхто не радився — бо метою було підсилення України, а не позицій США на переговорах.

Томагавки — також сигнал, а не зброя. Передача ракет Україні стала б очевидним кроком ескалації. І Росія про це прямо говорять — від алкогольного телеграм-блогера Медведєва до МЗС. Сам Путін назвав це "абсолютно новим рівнем ескалації".

Оскільки адміністрація Трампа не схильна до ризикованих дій, то найімовірніше, розмови про постачання зроблені лише для того, щоб потім обміняти відмову від цих намірів на поступки з боку Росії. Іншими словами, найімовірніше, США відмовляться від постачань — питання лише в тому, що вони отримають натомість.

3. На що Трамп може погодитися? Наразі складно передбачити, які умови змусять його відмовитися від ідеї передати ракет Україні. Ідеальний, але малоймовірний варіант — припинення вогню з боку Росії.

З огляду на вчорашні новини, реалістичніше виглядатиме тимчасове перемир’я для забезпечення електропостачання на окупованій Запорізькій АЕС і/або обмеження ударів по українській інфраструктурі. Чи вважатиме Трамп такі поступки достатніми, відкрите питання.

4. Парадоксальний ефект Близького Сходу. Дивно, але угода між Ізраїлем і Хамасом лише підсилює рішучість Трампа "закінчити" війну в Україні. Якщо навіть Хамас — фанатичне угруповання, озброєне до зубів, — погодився на поступки, то Путін має вигляд абсолютного неадеквата. Його недоговороздатність є особистим викликом Трампу, тепер уже і в очах країн Глобального Півдня, де Путін претендує на роль лідера.