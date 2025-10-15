Бо ж Китай може бути ворожим і може сильно підтримувати Росію. А сам він збирається на зустріч із Сі — бо в них "чудові переговори про торгівлю і про ТікТок", тим паче "вони із лідером Сі в дуже хороших відносинах", і йому нема чого робити санкції.

А тут, як тільки підписали мир на Близькому Сході, ми бачимо вже трохи іншого Трампа. Мало того, що попередні обіцянки про Tomahawk повторюють мало не щодня, так тут і візит нашої урядової делегації з економічних та політичних питань, і тим паче в усьому винний Стів Віткофф — інструкції не виконував, з росіянами задовго говорив і взагалі саботував процес. Читайте також: Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?

А тут ще й на Китай сам накинувся! Тепер запланованої зустрічі із Сі "точно не буде", плюс з 1 листопада вводяться 100% мита на китайські товари. На фоні того, що ТікТок в американському сегменті зараз в американських же руках, то в Китай і тут маневру ще менше стало.

То невже Трампа так надихнув успіх на Близькому Сході, аби бути настільки ж активним в інших сферах? Скоріше, не надихнув, а показав дієвість тиску з однієї сторони, і слабкість вісі зла з іншої. Тобто ні Росія, ні Китай, ні Іран урешті-решт нічого не змогли зробити, аби змінити баланс сил на Близькому Сході та аби завадити Трампу визначати там хід справи. Що в принципі є дуже сутнісним натяком на те, що і в інших театрах геополітичного протистояння їх можна змусити відступати.