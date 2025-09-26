Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
The Telegraph назвала заяви Дональда Трампа "приголомшливою зміною позиції" щодо України, але при цьому журналісти видання не вірять президенту та його щирості. Чому?
Що сказав Трамп
Після зустрічей із Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн він заявив, що Україна "в силах повернути всі окуповані Росією землі". У соцмережах Трамп додав: США продовжать постачати зброю НАТО, але далі "удачі всім".
Як це інтерпретували журналісти
The Telegraph пише, що Трамп "умиває руки" від війни, фактично перекладаючи відповідальність на Європу та Альянс. Видання підкреслює, що він не обіцяв додаткової допомоги Україні чи жорсткіших дій проти Москви.
Чому варто сумніватися у висновках видання:
- Фокус на Європі не дорівнює відмові від України. Для Трампа логічно підкреслювати роль НАТО, бо він завжди критикував "пасивність" європейських союзників. Це не означає, що він змінює курс – радше продовжує стару лінію "хай платять більше". Але раз платять, то вже можна і також бути в темі.
2. Сигнал Москві. Фраза про "Україна може повернути всі території" прямо суперечить кремлівській риториці. Для Путіна це радше попередження, ніж "поступка".
Висновок
The Telegraph бачить у словах Трампа "втому від України", але радше йдеться про його класичний стиль: мінімум зобов’язань, максимум тиску на союзників і простір для маневру. Чи стане це реальною зміною політики — питання відкрите.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
