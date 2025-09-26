Що сказав Трамп Після зустрічей із Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн він заявив, що Україна "в силах повернути всі окуповані Росією землі". У соцмережах Трамп додав: США продовжать постачати зброю НАТО, але далі "удачі всім".

Як це інтерпретували журналісти The Telegraph пише, що Трамп "умиває руки" від війни, фактично перекладаючи відповідальність на Європу та Альянс. Видання підкреслює, що він не обіцяв додаткової допомоги Україні чи жорсткіших дій проти Москви.

Чому варто сумніватися у висновках видання:

Фокус на Європі не дорівнює відмові від України. Для Трампа логічно підкреслювати роль НАТО, бо він завжди критикував "пасивність" європейських союзників. Це не означає, що він змінює курс – радше продовжує стару лінію "хай платять більше". Але раз платять, то вже можна і також бути в темі. 2. Сигнал Москві. Фраза про "Україна може повернути всі території" прямо суперечить кремлівській риториці. Для Путіна це радше попередження, ніж "поступка".