Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: CNN пише, що Білий дім скасував попередню зустріч між Рубіо та Лавровим

Про це інформує CNN.

За словами джерел видання, зустріч між Рубіо й Лавровим мала стати етапом підготовки до переговорів двох президентів в Будапешті.

Трамп під час телефонної розмови з Путіним домовився про "зустріч радників високого рівня наступного тижня". Тоді він стверджував, що перший етап переговорів від США очолить держсекретар Марко Рубіо.

Однак, за даними CNN, зустріч наразі відкладена. Одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають "різні очікування" щодо можливого завершення війни в Україні.

Також не відразу стало зрозуміло, який вплив відкладення попередньої зустрічі між Лавровим і Рубіо в кінцевому підсумку матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

"Президент Трамп послідовно працював над пошуком мирного і дипломатичного вирішення, щоб покласти край цій безглуздій війні і зупинити вбивства, – заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі. - Він сміливо залучив усі сторони і зробить усе, що в його силах, щоб досягти миру".

За даними держдепартаменту США, під час телефонної розмови в понеділок Рубіо і Лавров обговорили наступні кроки після розмови між президентами двох країн минулого тижня про можливе завершення війни в Україні. Рубіо, згідно з повідомленням держдепу, "підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового вирішення російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа".

Кремль, своєю чергою, охарактеризував розмову як "конструктивну дискусію", під час якої обговорювалися "можливі конкретні кроки для реалізації домовленостей", досягнутих Трампом і Путіним.

Втім, за даними CNN, позиція Москви після переговорів "майже не змінилася", і тому Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме Трампу проводити зустріч із Путіним найближчим часом.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков прокоментував скасування зустрічі радників президентів обох країн. За його словами, між США та Росією узагалі не було ніяких домовленостей.

"Неможливо відкласти те, про що не було домовленості", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що подібні зустрічі потребують ретельної підготовки.