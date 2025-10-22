У Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Данське президентство Ради ЄС.

У президентстві додали, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. За інформацією Суспільного, йдеться про Словаччину.

Зазначається, що наразі вже розпочато письмову процедуру формального затвердження. Очікується, що санкційний пакет ухвалять 23 жовтня до восьмої ранку, якщо за цей час не надійде нових заперечень.