У Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти РФ

У Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти РФ

Катерина Ганжа
22 жовтня, 2025 середа
22:12
Світ санкції проти Росії

Країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти Росії. Це стало можливим після того, як остання держава-член, яка мала застереження, погодилася їх зняти

Зміст

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Данське президентство Ради ЄС.

У президентстві додали, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. За інформацією Суспільного, йдеться про Словаччину.

Зазначається, що наразі вже розпочато письмову процедуру формального затвердження. Очікується, що санкційний пакет ухвалять 23 жовтня до восьмої ранку, якщо за цей час не надійде нових заперечень.

  • Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас заявляла, що новий 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують ухвалити у четвер, 23 жовтня. 
