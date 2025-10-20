Каллас: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути затверджений 23 жовтня
Висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас заявила, що новий 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують ухвалити у четвер, 23 жовтня
Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, передає Європейська правда.
"Цього тижня ми очікуємо ухвалення 19-го пакета санкцій", – зазначила Каллас.
Вона уточнила, що рішення буде ухвалено, "на жаль, не сьогодні", а під час зустрічі лідерів ЄС у четвер.
Каллас також прокоментувала дипломатичні ініціативи, спрямовані на пошук шляхів до миру. За її словами, ЄС бачать "зусилля президента Трампа", однак РФ погоджується на переговори лише під тиском.
"Всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Наразі ми цього не бачимо", – підсумувала головна дипломатка ЄС.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки наприкінці вересня заявила, що новий пакет санкцій включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.
