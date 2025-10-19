Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times

Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times

Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
20:30
Війна з Росією Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)

Закрита частина зустрічі українського й американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, нагадувала їхню публічну лютневу суперечку

Зміст

Перемовини між президентами США та України багато разів переростала у "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся", написала ввечері 19 жовтня із посиланням на обізнаних з ходом розмови європейських посадовців лондонська газета Financial Times.

Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, "попереджаючи, що Володимир Путін заявив, що "зруйнує" Україну, якщо вона не погодиться". "Вони (співрозмовники видання - ред.) додали, що президент США відкинув карти лінії фронту в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський здався Путіну, і неодноразово повторював тези, які російський лідер висловив під час їхньої розмови днем ​​раніше. Хоча Україні зрештою вдалося повернути Трампа до схвалення заморожування нинішньої лінії фронту, ця гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post 

Зокрема, "Трамп, схоже, дослівно перейняв багато тез Путіна, навіть коли вони суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкості Росії, повідомили європейські чиновники, які були ознайомлені з історією зустрічі".

За інформацією від одного з джерел FT, Трамп сказав Зеленському, що українському лідеру потрібно укласти угоду на умовах заявлених РФ, інакше він зіткнеться з руйнуванням. "Чиновник сказав, що Трамп сказав Зеленському, що той програє війну, попередивши: "Якщо [Путін] цього захоче, він вас знищить".

Читайте також: Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP

Троє інших європейських чиновників, проінформованих про обговорення в Білому домі, повідомили Financial Times про те, що Трамп "більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту та закликаючи його прийняти російську пропозицію". "Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі", – сказав FT один із посадовців, додавши, що європейські лідери своєю чергою були "не оптимістичними, але прагматичними у плануванні наступних кроків".

При цьому Зеленський після бесіди з Трампом сказав, що "потрібні рішучі кроки від Сполучених Штатів, Європи, країн G20 та G7" щоб припинити війну.

Читайте також: Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає

  • 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
  • 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.
  • Проте очікуваної домовленості про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
  • На додачу Трамп запропонував обом сторонам військового конфлікту зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.
  • У підсумку газети The Wall Street Journal, El Pais, Der Spiegel, Axios та телеканал CNN попередньо оцінили наслідки останніх перемовин Зеленського з Трампом як негативні та небажані для Україні.
  • З огляду на це, очільники німецького та польського урядів Фрідріх Мерц і Дональд Туск запевнили Україну в незмінності підтримки з боку Європи, а британський прем'єр Кір Стармер порекомендував членам Коаліції охочих спільно зі США розробити план врегулювання російсько-української війни по аналогіз з 20-пунктним планом Трампа відносно Ізраїля та Сектора Гази.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
Росія - США
Читайте також:
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
Автор Марія Музиченко
19 жовтня, 2025 неділя
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
затонулий підводний човен
Автор Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
21:58
Оновлено
Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:15
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" розтрощив "Карпати", "Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV