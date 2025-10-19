Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times

Перемовини між президентами США та України багато разів переростала у "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся", написала ввечері 19 жовтня із посиланням на обізнаних з ходом розмови європейських посадовців лондонська газета Financial Times.

Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, "попереджаючи, що Володимир Путін заявив, що "зруйнує" Україну, якщо вона не погодиться". "Вони (співрозмовники видання - ред.) додали, що президент США відкинув карти лінії фронту в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський здався Путіну, і неодноразово повторював тези, які російський лідер висловив під час їхньої розмови днем ​​раніше. Хоча Україні зрештою вдалося повернути Трампа до схвалення заморожування нинішньої лінії фронту, ця гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, "Трамп, схоже, дослівно перейняв багато тез Путіна, навіть коли вони суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкості Росії, повідомили європейські чиновники, які були ознайомлені з історією зустрічі".

За інформацією від одного з джерел FT, Трамп сказав Зеленському, що українському лідеру потрібно укласти угоду на умовах заявлених РФ, інакше він зіткнеться з руйнуванням. "Чиновник сказав, що Трамп сказав Зеленському, що той програє війну, попередивши: "Якщо [Путін] цього захоче, він вас знищить".

Троє інших європейських чиновників, проінформованих про обговорення в Білому домі, повідомили Financial Times про те, що Трамп "більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту та закликаючи його прийняти російську пропозицію". "Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі", – сказав FT один із посадовців, додавши, що європейські лідери своєю чергою були "не оптимістичними, але прагматичними у плануванні наступних кроків".

При цьому Зеленський після бесіди з Трампом сказав, що "потрібні рішучі кроки від Сполучених Штатів, Європи, країн G20 та G7" щоб припинити війну.

