Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios
Британський прем'єр Кір Стармер запропонував спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України та РФ за зразком 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа для Ізраїлю й Гази
Відповідна пропозиція була зроблена британським прем’єром під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами з Коаліції охочих ввечері у п'яницю, 17 жовтня 2025 року, передає із посиланням на поінформоване джерело американський портал Axios.
Читайте також: Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту в Україні, - The Times
Разом з тим, відомих складових цього палну наразі немає.
Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час цієї ж бесіди за участю Зеленського запропонував провести термінову повторну телефонну розмову між європейськими радниками із національної безпеки протягом вихідних.
Читайте також: Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
- 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимир Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
- 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.
- Біла Церква
