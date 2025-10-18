Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios

Відповідна пропозиція була зроблена британським прем’єром під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами з Коаліції охочих ввечері у п'яницю, 17 жовтня 2025 року, передає із посиланням на поінформоване джерело американський портал Axios.

Разом з тим, відомих складових цього палну наразі немає.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час цієї ж бесіди за участю Зеленського запропонував провести термінову повторну телефонну розмову між європейськими радниками із національної безпеки протягом вихідних.

