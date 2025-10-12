Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих

Його стаття вийшла 11 жовтня 2025 року на Daily Mail.

Яким саме чином на даний момент допомогти Україні

"Він (Трамп - ред.) знає, що не може сподіватися стати таким як Рональд Рейган – переможцем Холодної війни – якщо дозволить Заходу зазнати поразки в Україні. Зараз саме час для всіх нас – Великої Британії, Європи, НАТО – допомогти йому тиснути на Путіна. Давайте негайно розморозимо ці 250 мільярдів доларів російських активів і передамо їх Україні як авансовий платіж за репарації Путіна. Ганебно, що кошти досі здебільшого знаходяться на банківському рахунку в Брюсселі. Давайте дамо українцям озброєння, необхідне для знищення баз, з яких Путін здійснює свої злісні нальоти, не лише "Томагавки", а й 1000 німецьких ракет "Таурус", які досі не відправлені; і давайте дамо українцям дозвіл використовувати далекобійну зброю, яка в них вже є", - пише Джонсон.

Що ж до тіньового флоту російського диктатора, яким він продає свою нафту, то, на думку ексголови британського уряду, "не погано" було б потопити один з його танкерів, і загалом зупинити усе здійснюване цими суднами траснпортування.

"Давайте розправимося з флотом Путіна, що порушує санкції, з нафтовими танкерами, і якщо один з них потрапить до сховища Дейві Джонса, це не буде погано. Давайте підтримаємо Трампа, фінансово караючи країни, які досі купують російську нафту та газ і сприяють вбивствам Путіна.

Коаліція охочих чи Коаліція очікуючих

Окремо Джонсон звертається до керівників тих країн НАТО, які увійшли до Коаліції охочих.

"Що ж до Коаліції бажаючих, західних чобіт на землі в Україні, давайте зробимо це зараз. За жодних обставин ці війська не будуть розгорнуті у бойових діях. Вони там для того, щоб надавати підтримку поза межами фронту, у логістиці та навчанні. Оскільки більша частина України в безпеці, немає жодної причини, чому вони не могли б поїхати зараз, хоча б для того, щоб донести цю важливу думку до Москви: українці самі вирішують, які іноземні сили відвідуватимуть їхню країну, а не Путін. Ця війна, по суті, стосується долі та свободи України; і ми можемо показати Путіну зараз, що Україна завжди повинна бути вільною обирати цю долю. Ось чому ми повинні розгортати війська зараз, не чекаючи на згоду Путіна, інакше Коаліція бажаючих стане Коаліцією очікуючих", - виклав своє бачення британський експрем'єр.

"Вбивства в Україні тривають вже надто довго. Путіну час відчути тягар тиску, який може застосувати Трамп. Само собою зрозуміло, що коли він це зробить – а я вірю, що він це зробить – Нобелівську премію буде присуджено", - підсумував Джонсон.