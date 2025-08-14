Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту в Україні, - The Times

Про це повідомляє The Times.

Після онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і лідерами ЄС у середу, 13 серпня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що європейські країни мають військові плани щодо розгортання "сил підтримки" в Україні після укладення угоди.

Британське військове керівництво відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту портів та міст України. Тепер вони пропонують більш "реалістичну місію", що включатиме повітряне гарантування безпеки над Заходом України, підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря.

Стармер виступав за створення "коаліції охочих", щоб забезпечити дотримання Росією будь-якої угоди про припинення вогню, і в середу наполягав на тому, що західні союзники "активізуються, показуючи, що ми ладні піти".

Однак деякі європейські країни побоювалися, що розгортання десятків тисяч військовослужбовців для захисту важливих українських об'єктів є занадто ризикованим, і не бажали надавати достатню кількість військовослужбовців, щоб стримати російського диктатора від нападу, що розчарувало інших.

Стармер наголосив, що західні лідери досягли справжнього прогресу під час розмови за два дні до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Він сказав, що тепер існує реальний шанс на угоду, і що європейські союзники пообіцяли допомогти її забезпечити. Однак він переконав Трампа, що "міжнародні кордони не можуть і не повинні змінюватися силою".

Стармер заявив, що для того, щоб змусити Путіна піти на поступки, "ми також готові посилити тиск на Росію, зокрема на економіку, за допомогою санкцій та ширших заходів, якщо це необхідно. Ми у Великій Британії готуємо наші наступні пакети жорстких санкцій з цього приводу".

Велика Британія тиснула на союзників з ЄС, щоб вони конфіскували 260 млрд євро заморожених російських активів, але вони поки що чинили опір. Джерело в уряді повідомило, що все готове для посилення тиску на Росію.

Зрозуміло, що такі сили не передбачатимуть постачання військ на передову, а роль США досі незрозуміла. Очікується, що коаліція надасть експертів з логістики, озброєння та навчання, щоб допомогти у відновленні та відтворенні сухопутних військ України. Це передбачатиме навчання на Заході України. Також виконуватимуться місії з патрулювання повітряного простору, використовуючи такі винищувачі, як Typhoon або F-35, для патрулювання неба над Україною та стримування російських атак. Метою цих місій буде заспокоєння українського населення та забезпечення можливості відновлення міжнародних рейсів.

Країни коаліції також допомагатимуть розмінувати Чорне море та забезпечуватимуть прохід для всіх суден до та з українських портів.