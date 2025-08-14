Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, знайомі з розмовою.

Президент США Дональд Трамп під час онлайн-зустрічі, організованої Німеччиною в середу, 13 серпня, заявив європейським та українським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні.

Три джерела — європейський дипломат, британський чиновник та особа, поінформована про розмову — заявили, що США готові відіграти певну роль у забезпеченні Києва засобами для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто припинення вогню. За словами особи, поінформованої про розмову, Трамп сказав, що візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не будуть здійснюватися в рамках НАТО.

Трамп не уточнив, що він має на увазі під гарантіями безпеки, і обговорив лише ширше поняття, повідомила особа, поінформована про розмову.

Трамп визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною остаточного врегулювання, і бачить, що США відіграють у цьому певну роль, сказав британський чиновник.

Якими б не були гарантії безпеки, Трамп чітко дав зрозуміти, що США не продовжуватимуть надавати зброю безпосередньо Україні, хоча він продаватиме зброю Європі для використання Києвом.

Хоча європейські та українські чиновники вважають, що Трамп врахував їхню пораду та прагне припинення вогню, вони побоюються того, що станеться, коли Трамп і Путін залишаться наодинці.

13 серпня у Берліні відбулися онлайн-переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. Зустріч була спрямована на узгодження позицій Америки та Європи перед самітом Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у п'ятницю.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.