Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі

Про це стало відомо з прямої трансляції.

Перед початком брифінгу президент провів телефонну розмову з європейськими лідерами Коаліції охочих, за участі очільниці Єврокомісії Фон дер Ляєн, президента Фінляндії Стубба, президента Норвегії, прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, італійської премʼєрки Мелоні, генсекретаря НАТО Рютте й прем'єра Польщі Туска.

Питання територій

Володимир Зеленський наголосив, що питання територій є найбільш складним. Він підкреслив, що Росія має іншу позицію, і хоче окупувати все. Він додав, що перед будь-яким припиненням вогню Москва хоче укласти угоду щодо українських територій.

"Наша позиція - по-перше, нам потрібне припинення вогню. Ми повинні сісти і говорити де ми є. І я думаю, це найбільш важливий крок", - заявив Зеленський.

Він додав, що готовий до будь-якого формату перемовин, який може наблизити Україну до миру.

ППО та далекобійна зброя

Під час розмови лідери говорили про ППО та графіки постачань. Також обговорювали далекобійні засоби, зокрема "томагавки". Президент підкреслив, що американська сторона усвідомлює потребу України в них і "ніхто не скасував цей діалог і цю тему".

"Я не хотів робити про це заяви. Ми вирішили, що не будемо про це говорити. Тому що США не хочуть ескалації. І ми не хочемо давати відповіді на це. Але ми говорили про Будапешт. Трамп поділився щодо діалогу з російською стороною. Розраховуємо на зусилля президента Трампа щодо закінчення цієї війни", - сказав Зеленський.

Він припустив, що Росія боїться "томагавків", оскільки усвідомлює, що може зробити Україна з такими ракетами у поєднанні з тією зброєю, яку вже має. Глава держави додав, що саме тому Москва робить "дуже багато різних кроків, позитивних меседжів не для нашої сторони".

Гарантії безпеки

Також лідери обговорювали гарантії безпеки для України, і в цьому питанні Київ розраховує на лідерство США. Зокрема говорили про програму PURL, оскільки Сполучені Штати "відкрили для нас цей коридор, для Європи, для НАТО".

Президент додав, що Україна стала достатньо сильною за останній час, однак не може боротися своїми системами ППО проти балістичних ракет, і енергетика не витримує таких ударів. І для боротьби потрібен тиск - наприклад, пакет відповідної зброї.

"Ми говорили, що ми потребуємо гарантій від США, тому що лише США розмовляють зараз з Росією. Лише президент Трамп має діалог з Росією. І це дуже важливо, нам потрібні гарні, сильні гарантії безпеки. Я вважаю, щоб припинити вогонь ми повинні мати гарантії безпеки", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що через тиждень Україна й США матимуть додаткові телефонні розмови.