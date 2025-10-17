Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"

Про це стало відомо з прямої трансляції.

Під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський озвучив угоду, згідно з якою Україна може надати Сполученим Штатам тисячі безпілотників у разі дозволу на використання ракет "томагавк".

"Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. У нас є велика пропозиція щодо наших дронів", - сказав президент.

На запитання журналіста, чи зацікавлений американський лідер у такій угоді, Трамп погодився та зазначив, що Україна виготовляє "дуже якісні" дрони.

"Так, ми були б зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо їх в інших. І вони (ред. - Україна) виробляють дуже якісні дрони", - підкреслив президент США.