Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
У пʼятницю, 17 жовтня, під час зустрічі у Білому домі президент Володимир Зеленський запропонував лідеру США Дональду Трампу тисячі українських дронів в обмін на дозвіл використовувати ракети "томагавк"
Про це стало відомо з прямої трансляції.
Під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський озвучив угоду, згідно з якою Україна може надати Сполученим Штатам тисячі безпілотників у разі дозволу на використання ракет "томагавк".
"Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. У нас є велика пропозиція щодо наших дронів", - сказав президент.
На запитання журналіста, чи зацікавлений американський лідер у такій угоді, Трамп погодився та зазначив, що Україна виготовляє "дуже якісні" дрони.
"Так, ми були б зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо їх в інших. І вони (ред. - Україна) виробляють дуже якісні дрони", - підкреслив президент США.
