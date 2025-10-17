Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі: триває закрита частина переговорів

Про прибуття Володимира Зеленського стало відомо з прямої трансляції.

Старт зустрічі попередньо був запланований на 20:00 за Києвом. Проте Володимир Зеленський прибув у Білий дім ближче до 20:30. Дональд Трамп зустрів президента України біля дверей щирим рукостисканням. Reuters повідомляє, що на запитання, чи зможе американський лідер переконати Володимира Путіна припинити війну в Україні, Трамп відповів: "Так".

Як писало "Суспільне", пріоритетні питання, які планують обговорити Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Вашингтоні - це передача далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також - можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями у Білому домі: