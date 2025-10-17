"Ланч вже завершився, але зустріч триває понад 2 години - набагато довше запланованого", - джерело "РБК-Україна".
Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі: триває закрита частина переговорів
У пʼятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського й американського лідера Дональда Трампа
Про прибуття Володимира Зеленського стало відомо з прямої трансляції.
Старт зустрічі попередньо був запланований на 20:00 за Києвом. Проте Володимир Зеленський прибув у Білий дім ближче до 20:30. Дональд Трамп зустрів президента України біля дверей щирим рукостисканням. Reuters повідомляє, що на запитання, чи зможе американський лідер переконати Володимира Путіна припинити війну в Україні, Трамп відповів: "Так".
Як писало "Суспільне", пріоритетні питання, які планують обговорити Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Вашингтоні - це передача далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також - можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.
"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші - нам платять за боєприпаси та ракети. Ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО. Але ми тут не заради цього - ми тут, щоб урятувати тисячі життів", - йдеться у заяві Білого дому.
Співрозмовник "РБК-Україна" в українській делегації розповів, що на зустріч із Трампом привезли декілька карт, які мають велике значення для розмови з американським президентом.
"На картах - больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", - йдеться у повідомленні.
Андрій Єрмак, Володимир Зеленський і Рустем Умєров на зустрічі з Дональдом Трампом, фото: Getty Images
Reuters: Трамп останнім часом часто подавав яловичину на офіційних ланчах у Білому домі, але для українського президента зробили виняток — цього разу на столі буде курятина.
Закуска: осіння зелена салатна суміш із хрусткими артишоками та тонко нарізаним фенхелем під лимонною вінегретною заправкою.
Основна страва: курятина, обсмажена на сковороді, з гарніром із солодкої картоплі, тушкованого горошку та руколи, під розмариновим айолі.
Десерт: яблука сорту "Макінтош" із карамельним бісквітним мусом, подані з мандариновим морозивом і соусом з ожини.
Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом, фото: Getty Images
Розмова з медіа завершена. Далі Зеленський і Трамп спілкуватимуться у закритому режимі.
Журналіст: Вас не турбує, що Путін просто намагається виграти час?
Трамп: Турбує. Мене в житті намагалися переграти найхитріші — і я завжди виходив переможцем. Можливо, він тягне трохи часу — нічого страшного.
Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським, фото: Getty Images
Трамп: Я не думаю, що мені подобається ця ідея... Тунель з Росії до Аляски. Що ти про це думаєш?
Зеленський: Мене це не тішить.
Трамп: Думаю, йому це не сподобалося.
The New York Times: Міністр енергетики України взяв участь у зустрічі в Білому домі, що було досить незвично та свідчило про те, що Київ прагне розв'язати енергетичні проблеми країни після російських обстрілів.
- Біла Церква
