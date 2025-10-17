Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі: триває закрита частина переговорів
Live

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі: триває закрита частина переговорів

Влад Дідусь
17 жовтня, 2025 п'ятниця
22:17
Світ Трамп і Зеленський

У пʼятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського й американського лідера Дональда Трампа

Зміст

Про прибуття Володимира Зеленського стало відомо з прямої трансляції.

Старт зустрічі попередньо був запланований на 20:00 за Києвом. Проте Володимир Зеленський прибув у Білий дім ближче до 20:30. Дональд Трамп зустрів президента України біля дверей щирим рукостисканням. Reuters повідомляє, що на запитання, чи зможе американський лідер переконати Володимира Путіна припинити війну в Україні, Трамп відповів: "Так".

Читайте також: Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо

Як писало "Суспільне", пріоритетні питання, які планують обговорити Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Вашингтоні - це передача далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також - можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями у Білому домі:

 

 

Хронологія:
22:48
17 жовтня, 2025 п'ятниця

"Ланч вже завершився, але зустріч триває понад 2 години - набагато довше запланованого", - джерело "РБК-Україна".

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
22:47

"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші - нам платять за боєприпаси та ракети. Ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО. Але ми тут не заради цього - ми тут, щоб урятувати тисячі життів", - йдеться у заяві Білого дому.

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
22:40
@espresotv Цього разу Дональд Трамп оцінив стиль Володимира Зеленського! #новини #україна #трамп #сша #зеленський ♬ оригінальний звук - Espreso.tv
close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
22:40
close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
22:15

Співрозмовник "РБК-Україна" в українській делегації розповів, що на зустріч із Трампом привезли декілька карт, які мають велике значення для розмови з американським президентом.

"На картах - больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак, Володимир Зеленський і Рустем Умєров

Андрій Єрмак, Володимир Зеленський і Рустем Умєров на зустрічі з Дональдом Трампом, фото: Getty Images

 

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
22:00

Reuters: Трамп останнім часом часто подавав яловичину на офіційних ланчах у Білому домі, але для українського президента зробили виняток — цього разу на столі буде курятина.

Закуска: осіння зелена салатна суміш із хрусткими артишоками та тонко нарізаним фенхелем під лимонною вінегретною заправкою.

Основна страва: курятина, обсмажена на сковороді, з гарніром із солодкої картоплі, тушкованого горошку та руколи, під розмариновим айолі.

Десерт: яблука сорту "Макінтош" із карамельним бісквітним мусом, подані з мандариновим морозивом і соусом з ожини.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом, фото: Getty Images

 

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
21:14

Розмова з медіа завершена. Далі Зеленський і Трамп спілкуватимуться у закритому режимі.

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
21:12

Журналіст: Вас не турбує, що Путін просто намагається виграти час?

Трамп: Турбує. Мене в житті намагалися переграти найхитріші — і я завжди виходив переможцем. Можливо, він тягне трохи часу — нічого страшного.

Дональд Трамп

Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським, фото: Getty Images

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
21:10

Трамп: Я не думаю, що мені подобається ця ідея... Тунель з Росії до Аляски. Що ти про це думаєш?

Зеленський: Мене це не тішить.

Трамп: Думаю, йому це не сподобалося.

 

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
21:06

The New York Times: Міністр енергетики України взяв участь у зустрічі в Білому домі, що було досить незвично та свідчило про те, що Київ прагне розв'язати енергетичні проблеми країни після російських обстрілів.

close_pic
https://espreso.tv/svit-zel.. Скопійовано link_icon
corner_pic
Показати ще
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Володимир Золкін
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
Путін в Кремлі
Автор Оксана Ліховід
14 жовтня, 2025 вiвторок
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
Київ
+10.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
22:55
вибух, ракетна атака
У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:32
Оновлено
БПЛА
РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:22
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV