Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо

За словами обох лідерів, саміт відбудеться приблизно через два тижні в Будапешті, якщо не станеться чогось екстраординарного. Попередні переговори високопосадовців обох країн заплановані на наступний тиждень, які визначать порядок денний лідерів, а Угорщина вже оголосила себе "островом миру" і активно готується до події.

Та виникає питання, чому саме Будапешт та як російський диктатор туди дістанеться, якщо європейський повітряний простір закритий для нього?

Дружба на трьох: Орбан, Трамп і Путін з ордером на арешт

Віктор Орбан і Володимир Путін, фото: Золтан Ковач (Х)

Коли стало відомо, що Трамп може знову зустрітися з Путіним, одразу заговорили про Будапешт. І не лише тому, що угорська столиця – гарне європейське місто. Головна причина, звісно, у прем’єрі Вікторі Орбані, який давно позиціонує себе як посередника між Заходом і Росією і проводить "особливу" політику, а з точки зору України та безпеки Європи – віддерто підривну та шкідливу через свої проросійські погляди, заяви та дії.

Кремль довіряє прем’єру Угорщини, а президент США прихильний до Орбана, якого неодноразово називав "великим лідером". За словами радника Путіна Юрія Ушакова, ідея зустрічі в Будапешті належить саме Трампу і Путін її підтримав. Що не дивно, адже Орбан вважається його найближчим союзником в Європейському Союзі. Він неодноразово заявляв про готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна (також Зеленського та Путіна), щоб досягти миру в Україні.

Тепер Орбан не приховує радості: "Підготовка триває, Угорщина – острів миру", – написав він у соцмережі після телефонної розмови з Трампом. Одразу ж він поговорив і з Путіним, що підвередили в Кремлі.

"Будапешт - єдине підходяще місце в Європі для мирного саміту США та Росії", - похвалився Орбан.

Орбан і Трамп, фото: X/pm_viktororban

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив журналістів, що Угорщина з "повагою зустріне" Путіна і "забезпечить йому в’їзд до країни і повернення додому".

"Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", – додав угорський міністр, сказавши, що Угорщина не арештує Путіна на запит Гааги.

Як відомо, диктатор Кремля обмежений міжнародними санкціями та ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) за викрадення українських дітей. Більшість країн Європи зобов’язані були б арештувати російського диктатора, однак Угорщина тут виглядає "особливим випадком".

У квітні цього року Орбан оголосив про намір вийти з Римського статуту МКС, назвавши суд "політичним інструментом", а не "незалежним правосуддям". Формально процес розпочався 20 травня, коли парламент схвалив законопроєкт, а 2 червня Угорщина повідомила генсека ООН. Вихід набуде чинності 2 червня 2026 року, але вже зараз це дозволяє Орбану ігнорувати ордери МКС. Зокрема, ще у квітні Будапешт приймав іншого лідера з ордером на арешт, прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, і тоді ніхто навіть не намагався виконати вимоги суду. Тобто це стало чітким сигналом: Угорщина не збирається втручатися у справи своїх друзів, навіть, якщо світ звинувачує їх міжнародних злочинах.

Чому не Стамбул?

українська та російська сторони під час переговорів у Стамбулі, фото: Getty Images

Хоч Стамбул міг би здатися логічним вибором – Туреччина вже неодноразово приймала переговори між Україною й Росією, також він просто фізично ближче до РФ, однак Путін, ймовірно, не довіряє Ердогану.

Цей висновок можна зробити з того, що попри приязні стосунки та економічну співпрацю, диктатор Кремля декілька разів погоджувався, переносив та скасовував свій візит в Туреччину за час повномасштабної війни з Україною. Однією з публічних "відмазок" було те, що Путін нібито вимагав, але не отримав для супроводу свого лайнера кортеж із винищувачів. А це звичайний страх, пам’ятаючи історію з збиттям російського винищувача, який у 2015 році порушив повітряний простір Туреччини.

Інша причина може бути суто для внутрішнього російського електорату. Пропагандисти будуть голосно доводити, що Путіна всі визнають: ось той проводить зустріч у ЄС і ніхто його не арештовує, отже, він все робить "правильно".

Тобто Трамп початково міг запропонувати саме Стамбул, кілька днів до цього він заявляв, що Ердоган може допомогти врегулювати війну і бути посередником, однак у Кремлі вирішили все ж довіритися Обрану та мати більшу медійну вигоду перебуваючи у ЄС. Звісно, що це лише припущення, поки надійні джерела не скажуть справжніх причин вибору саме Будапешта.

Які сценарії маршруту Путіна до Угорщини

варіанти польоту Путіна до Угорщини, фото: колаж Еспресо

Наразі найбільша інтрига – не стільки сама зустріч, скільки питання, а як Путін узагалі туди долетить? "Поки що це незрозуміло", - сказав речник Кремля.

Україна ж, зрозуміло, не пропустить жодного російського літака. Отже, Кремль має вибирати між кількома обхідними маршрутами.

Речниця Єврокомісії сказала, що попри санкції та заморожені активи, Євросоюз пропустить і Путіна, і Лаврова, і їхню свиту, оскільки заборони на в’їзд для них "ніколи не було". З іншого боку, у ЄС закритий повітряний простір для російської цивільної авіації через санкції. Тому чи пускати літак Путіна – це "на розсуд окремих держав-членів ЄС". Тобто тут вже, ймовірно, у гру вступить адміністрація Трампа, яка посприяє тому, щоб ці країни без інцидентів пустили Путіна у свій повітряний простір.

Які ж варіанти існують?

№1. Найкоротший – або через Білорусь, а тоді Польщу та Словаччину, або через Чорне море і Румунію. Якщо Словаччина з проросійським прем’єром Фіцо без проблем пропустила б літак Путіна, то стосовно Польщі є питання. Адже після того, як два десятки російських дронів залетіли у Польщу і авіація НАТО їх збивала, а польська влада почала готуватися до можливого нападу РФ, тепер доведеться знайти аргументи, щоб суспільство сприйняло таку ідею без заперечень. Стосовно Румунії, у диктатора Кремля можуть бути побоювання через проліт поблизу українських територій, де діють "Петріот", "Нептуни", "Фламінго"...

№2. Довший і простіший – або через Чорне море, Болгарію, Сербію, а тоді в Угорщину, або Чорне море, Туреччина, далі Середземне море і Балканські країни (як варіант – Чорногорія або Албанія, Сербія), щоб потрапити в Угорщину. Для росіян "зручність" таких маршрутів полягає в тому, що менше часу диктатор РФ буде у "недружньому" повітряному просторі, адже серби симпатизують Путіну.

№3. Довший і складніший – або летіти через Балтійське море і тоді Німеччину та Австрію до Угорщини, або через Чорне море, Туреччину, Середземне море, Італію і тоді Австрію та Угорщину. Ці маршрути виглядають менш імовірними. Якщо нейтральна Австрія готова була б пропустити Путіна, то у Німеччині це викликало б хвилю питань після "невідомих" дронів над аеропортами та загального прагнення німецької влади пробудити суспільство до російських загроз. Та й німецьке МЗС каже, що Угорщина мала б заарештувати Путіна за ордером МКС. Стосовно варіанту з Італією, Джорджа Мелоні, ймовірно, не мала б заперечень, оскільки є прихильницею ідей Трампа, однак для росіян складність була б у довгому перебуванні в "недружньому" повітряному просторі.

Звісно, є ще четвертий варіант, який жартома обговорюють в соцмережах українці – нафтопроводом "Дружба", який прямо веде до Угорщини, однак, як підмітили користувачі, там Путіну довелося б дорого заплатити за транзит через Україну – і, зважаючи на курс рубля, не факт, що вистачило б на квиток у зворотному напрямку…

У будь-якому разі, який би маршрут не обрав Путін, першим ним скористається його вірний міністр закордонних справ Лавров, щоб не лише узгодити з американським колегою деталі візиту, а й перевірити, чи безпечною буде дорога для його керівника.

Стосовно самих переговорів, якщо історія повториться, як це було на Алясці, коли, за даними Financial Times, Путін почав розказувати Трампу про Рюрика і Хмельницького, результату вони не дадуть. З іншого боку, непоступливість диктатора Кремля може нарешті таки підштовхнути президента США на те, щоб дати Україні всю обіцяну зброю (зокрема "Томагавки"), а також ввести максимальні санкції проти російської нафти й газу. Наразі ж, виглядає, що американська дипломатія буде "на паузі", а російсько-українська війна продовжуватиметься без змін.

