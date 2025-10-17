Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Пояснюємо Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
Ексклюзив

Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо

Юрій Мартинович
17 жовтня, 2025 п'ятниця
19:10
Пояснюємо

Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про другу особисту зустріч для обговорення завершення війни в Україні – цього разу замість Аляски буде Угорщина

Зміст

За словами обох лідерів, саміт відбудеться приблизно через два тижні в Будапешті, якщо не станеться чогось екстраординарного. Попередні переговори високопосадовців обох країн заплановані на наступний тиждень, які визначать порядок денний лідерів, а Угорщина вже оголосила себе "островом миру" і активно готується до події. 

Та виникає питання, чому саме Будапешт та як російський диктатор туди дістанеться, якщо європейський повітряний простір закритий для нього?

Дружба на трьох: Орбан, Трамп і Путін з ордером на арешт

Віктор Орбан і Володимир Путін

Віктор Орбан і Володимир Путін, фото: Золтан Ковач (Х)

Коли стало відомо, що Трамп може знову зустрітися з Путіним, одразу заговорили про Будапешт. І не лише тому, що угорська столиця – гарне європейське місто. Головна причина, звісно, у прем’єрі Вікторі Орбані, який давно позиціонує себе як посередника між Заходом і Росією і проводить "особливу" політику, а з точки зору України та безпеки Європи – віддерто підривну та шкідливу через свої проросійські погляди, заяви та дії.

Кремль довіряє прем’єру Угорщини, а президент США прихильний до Орбана, якого неодноразово називав "великим лідером". За словами радника Путіна Юрія Ушакова, ідея зустрічі в Будапешті належить саме Трампу і Путін її підтримав. Що не дивно, адже Орбан вважається його найближчим союзником в Європейському Союзі. Він неодноразово заявляв про готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна (також Зеленського та Путіна), щоб досягти миру в Україні. 

Тепер Орбан не приховує радості: "Підготовка триває, Угорщина – острів миру", – написав він у соцмережі після телефонної розмови з Трампом. Одразу ж він поговорив і з Путіним, що підвередили в Кремлі. 

"Будапешт - єдине підходяще місце в Європі для мирного саміту США та Росії", - похвалився Орбан.

Орбан і Трамп, фото: X/pm_viktororban

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив журналістів, що Угорщина з "повагою зустріне" Путіна і "забезпечить йому в’їзд до країни і повернення додому".

"Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", – додав угорський міністр, сказавши, що Угорщина не арештує Путіна на запит Гааги.

Як відомо, диктатор Кремля обмежений міжнародними санкціями та ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) за викрадення українських дітей. Більшість країн Європи зобов’язані були б арештувати російського диктатора, однак Угорщина тут виглядає "особливим випадком".

У квітні цього року Орбан оголосив про намір вийти з Римського статуту МКС, назвавши суд "політичним інструментом", а не "незалежним правосуддям". Формально процес розпочався 20 травня, коли парламент схвалив законопроєкт, а 2 червня Угорщина повідомила генсека ООН. Вихід набуде чинності 2 червня 2026 року, але вже зараз це дозволяє Орбану ігнорувати ордери МКС. Зокрема, ще у квітні Будапешт приймав іншого лідера з ордером на арешт, прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, і тоді ніхто навіть не намагався виконати вимоги суду. Тобто це стало чітким сигналом: Угорщина не збирається втручатися у справи своїх друзів, навіть, якщо світ звинувачує їх міжнародних злочинах.

Чому не Стамбул?

Перемовини в Стамбулі

українська та російська сторони під час переговорів у Стамбулі, фото: Getty Images

Хоч Стамбул міг би здатися логічним вибором – Туреччина вже неодноразово приймала переговори між Україною й Росією, також він просто фізично ближче до РФ, однак Путін, ймовірно, не довіряє Ердогану. 

Цей висновок можна зробити з того, що попри приязні стосунки та економічну співпрацю, диктатор Кремля декілька разів погоджувався, переносив та скасовував свій візит в Туреччину за час повномасштабної війни з Україною. Однією з публічних "відмазок" було те, що Путін нібито вимагав, але не отримав для супроводу свого лайнера кортеж із винищувачів. А це звичайний страх, пам’ятаючи історію з збиттям російського винищувача, який у 2015 році порушив повітряний простір Туреччини.

Інша причина може бути суто для внутрішнього російського електорату. Пропагандисти будуть голосно доводити, що Путіна всі визнають: ось той проводить зустріч у ЄС і ніхто його не арештовує, отже, він все робить "правильно".

Тобто Трамп початково міг запропонувати саме Стамбул, кілька днів до цього він заявляв, що Ердоган може допомогти врегулювати війну і бути посередником, однак у Кремлі вирішили все ж довіритися Обрану та мати більшу медійну вигоду перебуваючи у ЄС. Звісно, що це лише припущення, поки надійні джерела не скажуть справжніх причин вибору саме Будапешта.

Які сценарії маршруту Путіна до Угорщини 

варіанти польоту Путіна до Угорщини, фото: колаж Еспресо

 

Наразі найбільша інтрига – не стільки сама зустріч, скільки питання, а як Путін узагалі туди долетить? "Поки що це незрозуміло", - сказав речник Кремля. 

Україна ж, зрозуміло, не пропустить жодного російського літака. Отже, Кремль має вибирати між кількома обхідними маршрутами.

Речниця Єврокомісії сказала, що попри санкції та заморожені активи, Євросоюз пропустить і Путіна, і Лаврова, і їхню свиту, оскільки заборони на в’їзд для них "ніколи не було". З іншого боку, у ЄС закритий повітряний простір для російської цивільної авіації через санкції. Тому чи пускати літак Путіна – це "на розсуд окремих держав-членів ЄС". Тобто тут вже, ймовірно, у гру вступить адміністрація Трампа, яка посприяє тому, щоб ці країни без інцидентів пустили Путіна у свій повітряний простір. 

Які ж варіанти існують? 

№1. Найкоротший – або через Білорусь, а тоді Польщу та Словаччину, або через Чорне море і Румунію. Якщо Словаччина з проросійським прем’єром Фіцо без проблем пропустила б літак Путіна, то стосовно Польщі є питання. Адже після того, як два десятки російських дронів залетіли у Польщу і авіація НАТО їх збивала, а польська влада почала готуватися до можливого нападу РФ, тепер доведеться знайти аргументи, щоб суспільство сприйняло таку ідею без заперечень. Стосовно Румунії, у диктатора Кремля можуть бути побоювання через проліт поблизу українських територій, де діють "Петріот", "Нептуни", "Фламінго"...

№2. Довший і простіший – або через Чорне море, Болгарію, Сербію, а тоді в Угорщину, або Чорне море, Туреччина, далі Середземне море і Балканські країни (як варіант – Чорногорія або Албанія, Сербія), щоб потрапити в Угорщину. Для росіян "зручність" таких маршрутів полягає в тому, що менше часу диктатор РФ буде у "недружньому" повітряному просторі, адже серби симпатизують Путіну.

№3. Довший і складніший – або летіти через Балтійське море і тоді Німеччину та Австрію до Угорщини, або через Чорне море, Туреччину, Середземне море, Італію і тоді Австрію та Угорщину. Ці маршрути виглядають менш імовірними. Якщо нейтральна Австрія готова була б пропустити Путіна, то у Німеччині це викликало б хвилю питань після "невідомих" дронів над аеропортами та загального прагнення німецької влади пробудити суспільство до російських загроз. Та й німецьке МЗС каже, що Угорщина мала б заарештувати Путіна за ордером МКС. Стосовно варіанту з Італією, Джорджа Мелоні, ймовірно, не мала б заперечень, оскільки є прихильницею ідей Трампа, однак для росіян складність була б у довгому перебуванні в "недружньому" повітряному просторі.  

Звісно, є ще четвертий варіант, який жартома обговорюють в соцмережах українці – нафтопроводом "Дружба", який прямо веде до Угорщини, однак, як підмітили користувачі, там Путіну довелося б дорого заплатити за транзит через Україну – і, зважаючи на курс рубля, не факт, що вистачило б на квиток у зворотному напрямку…

У будь-якому разі, який би маршрут не обрав Путін, першим ним скористається його вірний міністр закордонних справ Лавров, щоб не лише узгодити з американським колегою деталі візиту, а й перевірити, чи безпечною буде дорога для його керівника.

Стосовно самих переговорів, якщо історія повториться, як це було на Алясці, коли, за даними Financial Times, Путін почав розказувати Трампу про Рюрика і Хмельницького, результату вони не дадуть. З іншого боку, непоступливість диктатора Кремля може нарешті таки підштовхнути президента США на те, щоб дати Україні всю обіцяну зброю (зокрема "Томагавки"), а також ввести максимальні санкції проти російської нафти й газу. Наразі ж, виглядає, що американська дипломатія буде "на паузі", а російсько-українська війна продовжуватиметься без змін.

Читайте також: "Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним

Теги:
Статті
Новини
Росія
Володимир Путін
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
Росія - США
оборона та безпека
Читайте також:
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Юрій Мартинович
17 жовтня, 2025 п'ятниця
"Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Автор Адріана Муллаянова
15 жовтня, 2025 середа
Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:55
Оновлено
БПЛА
РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:22
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV