"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
Американський лідер Дональд Трамп вважає, що його президент Туреччини Реджеп Ердоган може допомогти завершити війну Росії проти України завдяки своєму впливу на Путіна
Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.
Трамп підкреслив, що Ердоган має значний авторитет у російського президента, і це робить його потенційно ефективним посередником у війні.
Президент США запевнив, що має дружні відносини зі своїм турецьким колегою і вважає його сильною людино.
"Він мій друг, я ладнаю з сильними людьми, а зі слабкими — ні", - наголосив він, пояснюючи, чому розраховує на турецького президента.
- Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом заявив, що хотів би, аби Анкара припинила закуповувати російську нафту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.89
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе