"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.

Трамп підкреслив, що Ердоган має значний авторитет у російського президента, і це робить його потенційно ефективним посередником у війні.

Президент США запевнив, що має дружні відносини зі своїм турецьким колегою і вважає його сильною людино.

"Він мій друг, я ладнаю з сильними людьми, а зі слабкими — ні", - наголосив він, пояснюючи, чому розраховує на турецького президента.