Трамп в Овальному кабінеті сказав Ердогану, що хоче, аби Туреччина припинила купувати нафту з РФ

Про це пишуть The Guardian i Clash Report.

"Я хотів би, щоб він (Ердоган) перестав купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України", – сказав Трамп, додавши, що економіка Москви "переживає складні часи".

"Це така марна трата людського життя, і тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися", – підкреслив голова Білого дому.

Водночас Трамп вважає, що Ердоган може мати великий вплив на війну РФ проти України, але "надає перевагу залишатися нейтральним".

"Президента Ердогана дуже поважають обидва (президент України Володимир Зеленський і диктатор РФ Володимир Путін, – ред.). Я поважаю. Я думаю, він може мати великий вплив на війну в Україні, якби він хотів. Але він надає перевагу залишатися нейтральним… Найкраща річ, яку він може зробити, – не купувати нафту й газ у Росії", – висловився він.