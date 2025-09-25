Трамп в Овальному кабінеті сказав Ердогану, що хоче, аби Туреччина припинила купувати нафту з РФ
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом заявив, що хотів би, аби Анкара припинила закуповувати російську нафту
Про це пишуть The Guardian i Clash Report.
"Я хотів би, щоб він (Ердоган) перестав купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України", – сказав Трамп, додавши, що економіка Москви "переживає складні часи".
"Це така марна трата людського життя, і тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися", – підкреслив голова Білого дому.
Водночас Трамп вважає, що Ердоган може мати великий вплив на війну РФ проти України, але "надає перевагу залишатися нейтральним".
"Президента Ердогана дуже поважають обидва (президент України Володимир Зеленський і диктатор РФ Володимир Путін, – ред.). Я поважаю. Я думаю, він може мати великий вплив на війну в Україні, якби він хотів. Але він надає перевагу залишатися нейтральним… Найкраща річ, яку він може зробити, – не купувати нафту й газ у Росії", – висловився він.
- 2 вересня Реджеп Ердоган сказав, що наразі президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.05
- Актуальне
- Важливе