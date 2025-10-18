Чому Трамп пропонує "заморозити" російсько-українську війну: що каже речниця Білого дому

Позицію керівництва США з даного питання вона озвучила в етері Fox News.

"Сполучені Штати Америки стають дедалі більше втомлюються від цієї війни. Вже досить. Обидві сторони мають визнати реалії на полі бою просто зараз і дійти мирної угоди. Тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу лишається дедалі менше через цю війну", - сказала Левітт.

За словами Левітт, останні розмови Дональда Трампа з Зеленським та Путіним були "щирими, але дуже відвертими" і він "сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже надто довго".

