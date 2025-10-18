Чому Трамп пропонує "заморозити" російсько-українську війну: що каже речниця Білого дому
Прессекретарка американського президента Керолайн Левітт у суботу, 18 жовтня 2025 року, пояснила, чому на брифінгу після зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трамп став наполягати на зупинці ведення бойових дій обома сторонами й фактичному "замороженні" лінії фронту для проведення подальших мирних перемовин
Позицію керівництва США з даного питання вона озвучила в етері Fox News.
"Сполучені Штати Америки стають дедалі більше втомлюються від цієї війни. Вже досить. Обидві сторони мають визнати реалії на полі бою просто зараз і дійти мирної угоди. Тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу лишається дедалі менше через цю війну", - сказала Левітт.
За словами Левітт, останні розмови Дональда Трампа з Зеленським та Путіним були "щирими, але дуже відвертими" і він "сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже надто довго".
- 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
- 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.
- Проте очікуваної домовленості про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
- На додачу Трамп запропонував "заморозити" війну по нинішній лінії фронту.
- У підсумку газети The Wall Street Journal, El Pais, Der Spiegel, Axios та телеканал CNN попередньо оцінили наслідки останніх перемовин Зеленського з Трампом як негативні та небажані для Україні.
- З огляду на це, очільники німецького та польського урядів Фрідріх Мерц і Дональд Туск запевнили Україну в незмінності підтримки з боку Європи, а британський прем'єр Кір Стармер порекомендував членам Коаліції охочих спільно зі США розробити план врегулювання російсько-української війни по аналогіз з 20-пунктним планом Трампа відносно Ізраїля та Сектора Гази.
