Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Якщо ми підпишемо будь-яку мирну угоду, це буде означати, що ми де-факто погодилися над контролем Росії над окупованими територіями. Зрозумійте, я взагалі про мирну угоду не кажу. Мирної угоди між Росією і Україною швидше за все не буде ніколи. Ну, ніколи це не ніколи, це умовно кажучи, за мого життя", - заявив він.

На його думку, для того, щоб це відбулося, мають бути політичні зміни в самій РФ.

"Тобто має з'явитися якесь керівництво Російської Федерації, яке скаже: "У нас є серйозні конституційні проблеми з Україною. Ми не воюємо, але ми не в стані миру, це погано з сусідньою державою. Так, звичайно, Донецьк і Луганськ - то російські міста, але ж ми маємо якось домовитися із сусідами, ми маємо провести конференцію міжнародну. Зафіксувати кордони, щоб у нас не було претензій, вирішити всі ці питання, які були під час війни". Це можуть бути навіть люди, які не будуть умовно кажучи, вважати, що треба винести Путіна з Мавзолею. Ні, але це будуть просто люди, які будуть бажати нормалізації стосунків з сусідніми країнами", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що в той момент може бути підписано якийсь масштабний мирний договір, причому ми не знаємо, що якою буде доля територій цих, які будуть контролювати росіяни в результаті цієї мирної угоди.

"Ви знаєте, я вам що хочу розповісти? От, в 1975 році в міжнародному праві європейському вперше з'явилася ідея непорушності кордонів. Ви знаєте, що її взагалі не існувало до цього? Якось вважалося, що кордони, є країни між собою домовлялися, але отак, щоб на міжнародному рівні, чітко як в акті Гельсінкі було сказано, що кордони не можуть бути зруйновані. Це відбулося тільки в Гельсінкі, тільки в 1975 році. В міжнародному праві взагалі такої категорії всеосяжної ніколи не було", - заявив публіцист.

Він наголосив, що в цій ідеї світ прожив 40-50 років.

"А хто, як ви вважаєте, був ініціатором цієї статті? Що треба це зробити? Радянська дипломатія - Захід не хотів. Знаєте чому? Тому що таким чином фіксувалися кордони НДР, взагалі ось все це. І вони і, умовно, Калінінградська область. Німеччина дуже не хотіла. Німеччина, на сам перед, не хотіла, тому що визнавалися державні кордони НДР. І вони там якусь обмовку внесли, що мирним шляхом, якщо країни між собою домовляються, то кордони можуть бути змінені. Якщо самі країни домовляються", - розповів Портников.

Журналіст заявив, що Росія, якщо говорити про майбутнє, вона мала б бути зацікавлена у відновленні цього міжнародного права, але яким чином його вже можна відновити, не можна ж перетворити фарш на м'ясо.

"А от таким чином, коли Росія і Україна між собою збираються разом, може там з участю якихось посередників, європейські країни. Це не про Путіна історія. Велика конференція в Будапешті чи швидше в Гельсінкі, і там чітко вирішується, якими є кордони Росії, кордони України. І президенти двох країн - це підписують парламенти, ратифікують не тільки російські, українські, а парламенти всіх тих країн, які підписали Гельсінську угоду з цим погоджуються. Ми повертаємося в 1975 рік, розумієте, до класичного міжнародного права в Європі, видихаємо, говоримо: "Тепер буде мир". Мир буде, але знову-таки, можливо, в цій ситуації це знову-таки залежить від того, в якій ситуації буде Росія, що там буде. Донецьк може знову бути контрольований Україною, а може назавжди залишитися під контролем Росії. Ми не знаємо, як це буде", - сказав він.

Публіцст переконаний, що це питання майбутнього історичного.

"Але ось так може бути в майбутньому. І, до речі, коли росіяни весь час нам кажуть: "Ви маєте визнати", то вони саме цього і прагнуть. Путінський режим прагне цього силовим шляхом. Тому що вони вважають, що вони записали в Конституцію, ми з цим погодилися, це Гельсінський акт. І, до речі, коли Захід весь час вимагає від Сербії, щоб вона визнала незалежність Косова, це те ж саме. Вони хочуть, щоб сама Сербія погодилася, що Косово не її частина. І якщо Сербія сама погодиться, питання немає, тому що є пункт в Гельсінському акті. Тобто це ж продовжує Організація з безпеки і співробітництву в Європі продовжує існувати. І з неї ніхто не виключений, і всі в ній беруть участь", - вважає Портников.

На його думку, це означає, що це міжнародне право досі в якомусь дивному вигляді функціонує.

"І для росіян також, тому що вони не виходять з ОБСЄ. І єдина можливість повернутися до того, щоб воно реально функціонувало, а не на папері, примусити умовну Сербію визнати Косово, а Україну з російської точки зору визнати Крим. Оскільки ані Белград, ані Київ не бажають це робити, то проблеми є і у Сполучених Штатів, і у Російської Федерації. І це означає, що в якомусь майбутньому все одно доведеться, або, слухайте, або це дорога до Третьої світової війни, або треба відкотити все і сісти і вирішити. Але ж ви розумієте, що це не те що відбудеться в Будапешті? Я просто вам розповідаю про те, що буде відбуватися наступні 20-25 років", - підсумував журналіст.