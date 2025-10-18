Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
За словами німецького федерального канцлера Фрідріха Мерца, останній візит президента України Володимира Зеленського до керівника США Дональда Трампа не був настільки успішним для української сторони, як попередньо очікувалося
Про це очільник німецького уряду заявив у суботу, 18 жовтня 2025 року, передає Bild.
"Візит не був таким, на який сподівався Зеленський. Думаю, я можу сказати це тут", - зазначив Мерц.
Відповідно, Україна потребуватиме ще більшої європейської допомоги, тому що війну з РФ можна припинити лише за умови, що Україна буде військово сильною. Тож він, як прем'єр ФРН, працюватиме над тим, щоб підтримати Україну "фінансово, політично і, звичайно, військово", йдеться у матеріалі Bild.
При цьому капітуляція України не є варіантом, наголосив Мерц оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. "На жаль, це правда: Росія не змирилася з тим фактом, що світ такий, яким він є сьогодні", – сказав Мерц, маючи на увазі розпад Радянського Союзу. Президент Росії Володимир Путін хоче змінити це силою. "Нам доведеться знову захищатися", - підсумував федеральний канцлер Німеччини.
- 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимир Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
- 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру. Проте очікуваної домовленості про надання Україні американськиїх далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не відбулося. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
