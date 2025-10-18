Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи

Про це очільник німецького уряду заявив у суботу, 18 жовтня 2025 року, передає Bild.

"Візит не був таким, на який сподівався Зеленський. Думаю, я можу сказати це тут", - зазначив Мерц.

Відповідно, Україна потребуватиме ще більшої європейської допомоги, тому що війну з РФ можна припинити лише за умови, що Україна буде військово сильною. Тож він, як прем'єр ФРН, працюватиме над тим, щоб підтримати Україну "фінансово, політично і, звичайно, військово", йдеться у матеріалі Bild.

Читайте також: Мерц підтримав ініціативу фон дер Ляєн надати позику Україні на €140 млрд з активів РФ

При цьому капітуляція України не є варіантом, наголосив Мерц оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. "На жаль, це правда: Росія не змирилася з тим фактом, що світ такий, яким він є сьогодні", – сказав Мерц, маючи на увазі розпад Радянського Союзу. Президент Росії Володимир Путін хоче змінити це силою. "Нам доведеться знову захищатися", - підсумував федеральний канцлер Німеччини.