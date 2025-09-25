Мерц підтримав ініціативу фон дер Ляєн надати позику Україні на €140 млрд з активів РФ

Про це повідомило DW.

Мерц наголосив: позику повернуть лише тоді, коли Москва відшкодує Києву шкоду від війни – доти її активи залишатимуться замороженими.

Німецький канцлер також вважає, що виділення кредиту має бути "без втручання в права власності", коли держави ЄС повинні будуть надати бюджетні гарантії.

Однак він також застеріг від конфіскації активів РФ.

"Німеччина була і залишається обережною в питанні конфіскації активів російського Центробанку, заморожених у Європі, і на те є вагомі причини. Необхідно врахувати не лише питання міжнародного права, а й фундаментальні питання, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти. Але це не має нас стримувати: нам слід подумати, як, обходячи ці проблеми, ми зможемо ці кошти доступними для оборони України", – зазначив Мерц.