Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права

Про це він сказав в інтервʼю CBS, цитує Суспільне.

На думку Макрона, утримання заморожених активів РФ у європейських країнах є "питанням довіри".

"Ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право. Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані й не робитимемо неможливі речі із замороженими активами", – сказав він.

Водночас президент Франції підкреслив, що Росія порушує міжнародне право.