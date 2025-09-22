Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
Французький президент Емманюель Макрон висловився, що повна конфіскація заморожених російських активів була б порушенням міжнародного права, яке європейські держави "будуть поважати"
Про це він сказав в інтервʼю CBS, цитує Суспільне.
На думку Макрона, утримання заморожених активів РФ у європейських країнах є "питанням довіри".
"Ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право. Ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані й не робитимемо неможливі речі із замороженими активами", – сказав він.
Водночас президент Франції підкреслив, що Росія порушує міжнародне право.
- У березні Україна отримала від Європейського Союзу другий транш на €1 млрд, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
