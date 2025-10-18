Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Wasingfton Post

Про це із посиланням на двох анонімних високопосадовців - американського та європейського, знайомі зі змістом останньої розмови Путіна з Трампом, ввечері 18 жовтня 2025 року за київським часом написала газета The Washington Post.

"Під час розмови між Трампом і Путіним російський лідер натякнув, що готовий здати частини двох інших регіонів України, які він частково захопив, Запорізької та Херсонської областей, в обмін на повний контроль над Донецьком", - зазначає видання.

Українці цього не сприймуть, наголошує WP, цитуючи свого співрозмовника з Європи.

Газета звернулася за офіційними коментарями з цього приводу до Кремля та Білого дому, одначе відповіді поки що не надійшли.

Ця пропозиція вже лунала після саміту на Алясці

Після особистої зустрічі з Путіним в Анкоріджі на військово-повітряній базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска, США) у серпні Трамп заявив європейським союзникам, що "російський президент повторив, що хоче отримати ключові Луганську та Донецьку області, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з глухого кута в Запоріжжі та Херсоні разом із "заморожуванням" ліній фронту", інформував американськй телеканал Fox News.

Й тоді особисто Трамп, як стверджував Fox News, загалом був не проти подібного розвитку подій.

У цій же телефонній розмові за підсумками саміту на Алясці брав участь, за даними Reuters, і президент України Володимир Зеленський, який вкотре категорично відкинув можливість передачі Путіну Донеччини й Луганщині.