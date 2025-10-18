Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Wasingfton Post
Російський диктатор Володимир Путін цього тижня під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом вимагав від Києва передачі йому повного контролю над Донеччиною, як умову припинення війни
Про це із посиланням на двох анонімних високопосадовців - американського та європейського, знайомі зі змістом останньої розмови Путіна з Трампом, ввечері 18 жовтня 2025 року за київським часом написала газета The Washington Post.
"Під час розмови між Трампом і Путіним російський лідер натякнув, що готовий здати частини двох інших регіонів України, які він частково захопив, Запорізької та Херсонської областей, в обмін на повний контроль над Донецьком", - зазначає видання.
Українці цього не сприймуть, наголошує WP, цитуючи свого співрозмовника з Європи.
Газета звернулася за офіційними коментарями з цього приводу до Кремля та Білого дому, одначе відповіді поки що не надійшли.
Ця пропозиція вже лунала після саміту на Алясці
Після особистої зустрічі з Путіним в Анкоріджі на військово-повітряній базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска, США) у серпні Трамп заявив європейським союзникам, що "російський президент повторив, що хоче отримати ключові Луганську та Донецьку області, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з глухого кута в Запоріжжі та Херсоні разом із "заморожуванням" ліній фронту", інформував американськй телеканал Fox News.
Й тоді особисто Трамп, як стверджував Fox News, загалом був не проти подібного розвитку подій.
У цій же телефонній розмові за підсумками саміту на Алясці брав участь, за даними Reuters, і президент України Володимир Зеленський, який вкотре категорично відкинув можливість передачі Путіну Донеччини й Луганщині.
- 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
- 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч президентів України та США, ключовим питанням перемовин стали засоби тиску на Росію для досягнення миру.
- Проте очікуваної домовленості про надання Україні американських далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
- На додачу Трамп запропонував обом сторонам військового конфлікту зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту.
- У підсумку газети The Wall Street Journal, El Pais, Der Spiegel, Axios та телеканал CNN попередньо оцінили наслідки останніх перемовин Зеленського з Трампом як негативні та небажані для Україні.
- З огляду на це, очільники німецького та польського урядів Фрідріх Мерц і Дональд Туск запевнили Україну в незмінності підтримки з боку Європи, а британський прем'єр Кір Стармер порекомендував членам Коаліції охочих спільно зі США розробити план врегулювання російсько-української війни по аналогіз з 20-пунктним планом Трампа відносно Ізраїля та Сектора Гази.
