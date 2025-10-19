Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
За інформацією Washington Post, спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф, який за дорученням президента США часто буває у Москві, 17 жовтня 2025 року здійснював тиск на представників України під час їхніх останніх відвідин столиці США
Відповідний матеріал з'явився на сайті видання ввечері 18 жовтня за київським часом.
"За словами чиновників (зі США та Європи - ред.), посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо здачі Донецька під час зустрічі в п'ятницю, зазначивши, що регіон переважно російськомовний", - пише WP, зазначаючи, що такий підхід є співзвучним вимогам Росії.
Читайте також: Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
Washington Post своєю чергою називає хибним твердження про "переважну російськомовність" як нібито підставу для приналежності до РФ.
"Багато українців, включаючи самого Зеленського, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві розмова російською історично не була ознакою симпатії до Москви. Українці [значно більше] перейшли до використання української мови після анексії Росією Кримського півострова України у 2014 році", - додає WP.
- До президентства Трампа Віткофф не займався політикою, а був відомий як забудовник, діловий партнер, довірена особа й близький друг нинішнього американського президента.
- З російського боку з ним зараз постійно спілкується головний виконавчий директор Російського фонду прямих інвестицій, народжений у Києві Кіріл Дмітрієв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе