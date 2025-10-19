Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP

Відповідний матеріал з'явився на сайті видання ввечері 18 жовтня за київським часом.

"За словами чиновників (зі США та Європи - ред.), посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо здачі Донецька під час зустрічі в п'ятницю, зазначивши, що регіон переважно російськомовний", - пише WP, зазначаючи, що такий підхід є співзвучним вимогам Росії.

Washington Post своєю чергою називає хибним твердження про "переважну російськомовність" як нібито підставу для приналежності до РФ.

"Багато українців, включаючи самого Зеленського, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві розмова російською історично не була ознакою симпатії до Москви. Українці [значно більше] перейшли до використання української мови після анексії Росією Кримського півострова України у 2014 році", - додає WP.