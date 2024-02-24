Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн фінансування на 50 млрд євро: коли надійде перший транш

Про це Шмигаль написав у телеграм.

Голова Європейської комісії заявила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні цього року.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - зазначив прем'єр України.

Шмигаль і фон дер Ляєн також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Прем'єр-міністр представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи й зауважив, що уряд України розраховує на конструктивний тристоронній діалог.

Голова українського уряду подякував фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal