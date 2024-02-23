Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Чехія взяла на себе ініціативу, поки "європейські столиці сперечаються" про продовження основного механізму військової підтримки України з боку ЄС.

Посадовці, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів, яку Чехія організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших", - сказали у джерелі й додали, що деякі країни вже зробили свій внесок.