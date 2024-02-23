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Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT

23 лютого, 2024 п'ятниця
09:21
Світ Україна ЄС

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд як екстрене фінансування, щоб забезпечити Україну боєприпасами для стримування агресії РФ

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Чехія взяла на себе ініціативу, поки "європейські столиці сперечаються" про продовження основного механізму військової підтримки України з боку ЄС.

Посадовці, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів, яку Чехія організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших", - сказали у джерелі й додали, що деякі країни вже зробили свій внесок.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
  • 21 лютого президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування.
Теги:
Україна
ЄС
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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