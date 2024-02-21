"Одна з найпотужніших речей проти Путіна", - Байден закликав Джонсона поставити законопроєкт з допомогою Україні на голосування

Про це він написав у X (Twitter).

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну", - написав Байден.

Він наголосив, що сенат його вже ухвалив.

"Спікер повинен оголосити голосування", - закликав американський лідер.