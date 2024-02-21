"Одна з найпотужніших речей проти Путіна", - Байден закликав Джонсона поставити законопроєкт з допомогою Україні на голосування
Президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування
Про це він написав у X (Twitter).
"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну", - написав Байден.
Він наголосив, що сенат його вже ухвалив.
"Спікер повинен оголосити голосування", - закликав американський лідер.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
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