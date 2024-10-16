Сибіга скоординував із Блінкеном позиції України та США напередодні великих міжнародних подій
Очільник МЗС України Андрій Сибіга поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо стратегічного партнерства країн та координації позицій напередодні великих міжнародних подій
Про це він написав у Х.
"Я говорив з держсекретарем США Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство Україна - США та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій", - зазнаив Сибіга.
Він поінформував Блінкена про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові та енергетичні потреби.
"Вдячний США за лідерство та підтримку", - резюмував очільник дипвідомства України.
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