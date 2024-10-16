Сибіга скоординував із Блінкеном позиції України та США напередодні великих міжнародних подій

Про це він написав у Х.

"Я говорив з держсекретарем США Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство Україна - США та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій", - зазнаив Сибіга.

Він поінформував Блінкена про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові та енергетичні потреби.

"Вдячний США за лідерство та підтримку", - резюмував очільник дипвідомства України.