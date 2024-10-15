США стурбовані інформацією про участь солдатів із КНДР у війні РФ проти України, - Білий дім

Про це йдеться у заяві речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта, повідомляє Reuters.

У Білому домі занепокоєні: якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, то це означатиме "значне посилення" військової співпраці між КНДР та Росією.

"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – йдеться у заяві представника Білого дому.