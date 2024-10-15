Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
У вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями
Про це Суспільному, 24 каналу та Українській правді повідомили джерела у розвідці.
За інформацією джерел, інцидент стався за 7 км від кордону з Україною. Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців.
"Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування", — повідомило джерело у розвідці.
Мова йде про 18 військових з КНДР, які служили на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади терористичної армії Росії. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону - приблизно 3 тис. осіб.
Мотиви втечі поки не відомі.
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