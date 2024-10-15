Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР

Про це повідомляє Медуза.

"Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Він опублікований в основі законодавчої діяльності Думи 14 жовтня", - йдеться у повідомленні.

У відповідному документі йдеться, що, якщо одна з країн зазнає збройного конфлікту, інша має надати військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно законодавству країн.

Зазначається, що договір набуде чинності після того, як сторони обмінюються ратифікаційними грамотами.