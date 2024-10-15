Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР
Російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР
Про це повідомляє Медуза.
"Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Він опублікований в основі законодавчої діяльності Думи 14 жовтня", - йдеться у повідомленні.
У відповідному документі йдеться, що, якщо одна з країн зазнає збройного конфлікту, інша має надати військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно законодавству країн.
Зазначається, що договір набуде чинності після того, як сторони обмінюються ратифікаційними грамотами.
-
7 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде прискорювати кроки, аби стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, та не виключатиме її застосування в разі нападу ворогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе