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Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР

Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
07:58
Світ Путін та Кім Чен Ин

Російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР

Зміст

Про це повідомляє Медуза.

"Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Він опублікований в основі законодавчої діяльності Думи 14 жовтня", - йдеться у повідомленні.

У відповідному документі йдеться, що, якщо одна з країн зазнає збройного конфлікту, інша має надати військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту ООН та відповідно законодавству країн.

Зазначається, що договір набуде чинності після того, як сторони обмінюються ратифікаційними грамотами.

  • 7 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде прискорювати кроки, аби стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, та не виключатиме її застосування в разі нападу ворогів.

Теги:
Росія
КНДР
Володимир Путін
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