Сили безпілотних систем уразили рідкісну техніку РФ на Курщині
Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ уразили радіолокаційний комплекс окупантів "Заслон" на Курському напрямку
Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.
Зазначається, що на значній відстані від державного кордону українські оператори уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі.
Військові пояснили, що це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети. Він здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії. Вартість одного корабельного "Заслону", яку озвучували російські ЗМІ, у 2019 році становила близько $46 млн.
Крім цього, на Донеччині оператори "Рейду" вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка", які є глибокою модернізацією ТОС-1А "Сонцепьок". ТОС-2 була прийнята на озброєння окупантів у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року.
- На одному із ключових напрямків Сили оборони України знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1". Його вартість становиться близько $10 млн.
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