Сили оборони контролюють ще 3 населені пункти на Курщині, - Deep State
Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу, а також просунулися у Ольгівці Курської області
Про це повідомляє Deep State.
"Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці", - йдеться у повідомленні.
Натомість російська окупаційна армія має успіхи біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку Донецької області.
- 18 серпня морські піхотинці ЗСУ виклали відео з села Опанасівка Кореневського району Курської області Росії.
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