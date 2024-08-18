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Українська морська піхота показала як скидає російський триколор у селі Опанасівка на Курщині

18 серпня, 2024 неділя
19:16
Війна з Росією Українська морська піхота показала як скидає російський триколор у селі Опанасівка на Курщині

В неділю, 18 серпня 2024 року, морські піхотинці ЗСУ виклали відео з села Опанасівка Кореневського району Курської області Росії

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Відповідний півхвилинний запис оприлюднено на офіційному фейсбуці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Опанасівка", - зазначається у супровідному тексті.

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На відео один український боєць скидає російський державний прапор з дерев'яного стовпа, після чого інший морпіх витирає об нього своє взуття.

Де знаходиться Опанасівка

Село розташоване на прилеглому до України березі річки Сейм, два мости - у сусідньому райцентрі Глушково та в селі Званне - через яку днями знищено ЗСУ, аби полегшити отримання контролю над цією територією й вигнання звідти російських військ.

В яких районах та на яких напрямах тривають бойові дії на Курщині

Ukraine Russia war live map August 7-14

Фото: Espreso Ukraine Russia war live map August 7-14

 

Станом на 18 серпня, як свідчить інтерактивна карта російської служби Радіо Свобода (Прага, Чехія) українські війська присутні та розвивають наступ у чотирьох адміністративних районах Курської області РФ:

1) Суджанський (райцентр, місто Суджа, перебуває під повним контролем ЗСУ, але російські підрозділи намагаються повернутися до міста з південного сходу);

2) Кореневський (учора, 17 серпня, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ нібито зайшли до райцентру, селища Коренево, але це ще не остаточно);

3) Біловський район (райцентр, слобода Біла, теж, ще не узято, український наступ продовжується);

4) Глушковський. 

Отже, йдеться про 4 райони з 28. 

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Також українська армія й надалі веде бої у селах в напрямку міст Льгов, Курчатов, де розташована Курська АЕС, Курськ, і намагається прорватися в область з південного заходу через селище Тьоткіно.

Операцію розпочато 6 серпня 2024 року. 

Теги:
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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