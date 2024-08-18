ЗСУ намагаються зайти на Курщину з боку Тьоткіно, - росЗМІ

Про у неділю, 18 серпня 2024 року, поінформувало російське опозиційне видання "Агенство".

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Такими є висновки журналістів цього медіа за підсумками бойових дій на Курщині у суботу, 17 серпня.

Тьоткіно. Спроба рухатися на Курщину з заходу

"Українська армія розпочала рух через кордон із західного боку "відрізаної" ділянки Глушковського району. За даними українського OSINT-проекту DeepState, у сірій зоні тут опинилося вже 16 кв км, зокрема село Отруба. Проте близький до Міноборони Росії телеграм-канал у зведенні за суботу писав, що поки що немає підтверджень, що ЗСУ зайняли Отрубу. Крім того, за даними блогу триває обстріл Тьоткіно, розташованого за три кілометри від Отруби, також біля самого кордону", - зазначає "Агенство".

Фото: DeepState

На інтерактивній мапі DeepState протилежна від селища Тьоткіно і села Попово-Лежачі, дійсно, зараховано до "сірої зони". У ній і розташовано село Отруби.

Мости через Сейм. Оточення росіян на південному заході Курщини

Окрім того, як наголошує видання, Сили оборони України "намагаються розширити зону бойових дій на вже четвертий район Курської області, Глушковський".

"Руйнуючи в цьому районі мости, ЗСУ відрізають частину району від решти російської території. ЗСУ де-факто повторюють маневр, за допомогою якого 2022 року зуміли повернути Херсон. Якщо маневр буде успішним, то зона бойових дій у Курській області розшириться у 1,5 рази", - наголошує "Агенство".

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У Глушковському районі Курської області РФ, нагадаємо, українськими силами вже виведено з ладу два мости через річку Сейм - у райцентрі Глушково та у селі Званне.

В цьому районі лишився лише один цілий та придатний до екскплуатації міст через Сейми - в селі Кариж.

За рахунок почергового знищення воїнами ЗСУ мостів у Глушковському районі, в оточенні може опинитися угрупування російської армії на південному заході Курщини.

В яких районах та на яких напрямах тривають бойові дії на Курщині

Фото: Espreso Ukraine Russia war live map August 7-14

Наразі, як свідчить інтерактивна карта російської служби Радіо Свобода (Прага, Чехія), не враховуючи вищезгаданої спроби прориву ЗСУ через Тьоткіно, українські війська присутні та розвивають наступ у чотирьох адміністративних районах Курської області РФ:

1) Суджанський (райцентр, місто Суджа, перебуває під повним контролем ЗСУ, але російські підрозділи намагаються повернутися до міста з південного сходу);



2) Кореневський (учора, 17 серпня, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ нібито зайшли до райцентру, селища Коренево, але це ще не остаточно);

3) Біловський район (райцентр, слобода Біла, теж, ще не узято, український наступ продовжується);

4) Глушковський.



Отже, йдеться про 4 райони з 28.



Також українська армія й нададі веде бої у селах в напрямку міст Льгов, Курчатов, де розташована Курська АЕС, і Курськ.

Операцію розпочато 6 серпня 2024 року.