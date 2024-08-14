Росіяни оголосили обовʼязкову евакуацію зі ще одного населеного пункту Курської області

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"Регіональним оперштабом прийнято рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково. Координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники Курського центру "патріот", - йдеться у заяві.

Напередодні оголошували евакуацію з Большесолдатського та Бєловського районів. Російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти.

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.