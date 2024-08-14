Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни оголосили обовʼязкову евакуацію зі ще одного населеного пункту Курської області

Росіяни оголосили обовʼязкову евакуацію зі ще одного населеного пункту Курської області

Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
22:40
Війна з Росією Курська область

Ввечері середи, 14 серпня, російська влада оголосила про обовʼязкову евакуацію зі селища Глушково Курської області

Зміст

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"Регіональним оперштабом прийнято рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково. Координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники Курського центру "патріот", - йдеться у заяві.

Напередодні оголошували евакуацію з Большесолдатського та Бєловського районів. Російська влада Курщини планує поселити біженців зі свого регіону на тимчасово окупованій частині Запорізької області

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти. 

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Теги:
Світ
Росія
Військові новини
Курськ
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2024 вiвторок
Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС після пожежі: які пошкодження
Джо Байден
Автор Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
23:33
Ексклюзив
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
"Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП
23:22
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, - DeepState
23:22
Оновлено
обстріл, ППО
Генштаб підтвердив удари по чотирьох військових аеродромах у Росії
23:00
Ірина Верещук
Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватись в Україну
22:55
Кріштіану Роналду
Роналду вперше забив у новому сезоні та встановив чергове досягнення
22:44
Ексклюзив
ЗСУ
Найбільший удар по іміджу Росії з перших місяців 2022 року, - дипломат Клімкін про Курську операцію
22:44
Оновлено
Одеса, вид на порт
Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси: поранено 2 людей
22:22
Оновлено
На Харківщині загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич
22:01
Кіліан Мбаппе, Реал
Мбаппе дебютував за "Реал"
21:46
Зеленський і Путін
"Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів": фейки і маніпуляції роспропаганди за 14 серпня
21:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ударна кампанія України по летовищах вглиб РФ, особливості поточного етапу бойових дій у Курській області. Колонка Сергія Згурця
20:56
Оновлено
вибух в кафе у Києві
У кафе в центрі Києва 14 серпня підірвали гранату
20:54
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Остін та Умєров обговорили поточні українські операції на фронті
20:40
Ексклюзив
Путін
"Мінімум 10% відразу здадуться в полон": нардеп Наливайченко пояснив, чому Путін не може оголошувати мобілізацію
20:22
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги
20:01
На Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників
На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені
20:01
OPINION
Олексій Біловол
Постолімпійське. Феєрія злетів і драм
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 
19:58
Вадим Філашкін
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тис. цивільних, - ОВА
19:27
хакер
Хакери РФ атакують критиків Кремля по всьому світу, - дослідження Citizen Lab і Access Now
19:24
S.T.A.L.K.E.R. 2
Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри
19:17
ЗСУ, мобілізація
Через Дію від мобілізації забронювали вже 160 тис. працівників: де найбільше
19:10
Ексклюзив
ЗСУ
Операція у Курській області спонукає партнерів зняти заборони на застосування Україною далекобійної зброї, - майор запасу НГУ Гетьман
19:00
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів
18:52
ЗСУ
Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових: що змінилося
18:49
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
18:18
Веслі, Корінтіанс
"Шахтар" відмовився платити 25-30 млн євро за 19-річного бразильця
18:13
наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому «Борисоглібськ»
Зруйновані кілька ангарів: опубліковано супутникові знімки атаки по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ
18:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Курська операція. Чому це заготовка до осінніх переговорів з РФ?
18:01
Іман Хеліф
Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг
17:57
Михайло Подоляк
Окупаційних адміністрацій не буде: в ОП назвали чотири політичні цілі операції на Курщині
17:37
Ексклюзив
НБУ
Що означають нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб: пояснює економіст Пендзин
17:37
Ексклюзив
Defense Express: атака на аеродром "Саваслейка" була дуже успішною
17:29
В Україні затримали посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації працювала в адміністрації РФ
17:28
ФК Карпати
Кубок України: результати жеребкування третього попереднього етапу
17:06
СБУ знищила на Запоріжжі російську радіолокаційну станцію вартістю від $60 млн
16:59
Німеччина, військова форма
У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: ймовірно, знову йдеться про забруднену воду, - ЗМІ
16:57
Кеті Перрі в кліпі, знятому в охоронюваних піщаних дюнах
Іспанія почала розслідування через кліп співачки Кеті Перрі, знятий в охоронюваних піщаних дюнах
16:55
Курсанти в Росії
Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"
16:50
Оновлено
ЗСУ
Україна сформувала "санітарну зону" на території Курської області з метою самооборони: подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV