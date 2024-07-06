Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, - командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник постійно проводить зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині. Головна мета - вибити Сили оборони з позицій, які вдалося відбити. При цьому противник застосовує все наявне озброєння. Зокрема, ударні дрони, артилерію та авіацію. Атакують окупанти позиції українських захисників і всі населені пункти на кордоні. Авіація противника постійно застосовує КАБи різної ваги. Росіяни цілком усвідомлено атакують КАБами цивільні обʼєкти", - розповів Федоренко.

За словами військовослужбовця, Сили оборони мають перспективу мати тактичний успіх у боях на Харківщині.

"Думаю, що питання дії ворожої авіації буде вирішено найближчим часом. Нещодавно нам був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території РФ. Це внесло суттєві зміни в плани та дії противника. Як наслідок, окупанти змушені переміщати свої сили та засоби трохи далі від державного кордону України. Втім, так чи інакше ми дістаємо їх і там. Саме тому логістичне забезпечення російських окупантів для атаки через український кордон стало довшим. Чим довша логістика, тим більше ми можемо виявити й нанести ураження їхнім засобам та силам. Відповідно, є всі перспективи не просто говорити про те, що Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, а й можуть мати тактичний успіх на полі бою", - додав він.