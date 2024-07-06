Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, - командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко
Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник постійно проводить зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині. Головна мета - вибити Сили оборони з позицій, які вдалося відбити. При цьому противник застосовує все наявне озброєння. Зокрема, ударні дрони, артилерію та авіацію. Атакують окупанти позиції українських захисників і всі населені пункти на кордоні. Авіація противника постійно застосовує КАБи різної ваги. Росіяни цілком усвідомлено атакують КАБами цивільні обʼєкти", - розповів Федоренко.
За словами військовослужбовця, Сили оборони мають перспективу мати тактичний успіх у боях на Харківщині.
"Думаю, що питання дії ворожої авіації буде вирішено найближчим часом. Нещодавно нам був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території РФ. Це внесло суттєві зміни в плани та дії противника. Як наслідок, окупанти змушені переміщати свої сили та засоби трохи далі від державного кордону України. Втім, так чи інакше ми дістаємо їх і там. Саме тому логістичне забезпечення російських окупантів для атаки через український кордон стало довшим. Чим довша логістика, тим більше ми можемо виявити й нанести ураження їхнім засобам та силам. Відповідно, є всі перспективи не просто говорити про те, що Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, а й можуть мати тактичний успіх на полі бою", - додав він.
- 2 липня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ворог спробує розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Харківщині
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе